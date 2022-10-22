提高亞太裔參政 爾灣社區對談首場聚焦應對仇亞 降低通膨及基建法案對中小企影響

參與社區對談的馬世雲（由左至右）、Dave Min、Madalene Mielk、Katie Porter、Mark Takano及方樹強（Mike Fong）。（記者蕭迪玉╱攝影）

以提高亞太裔參政為宗旨的非營利組織亞太裔國會研究中心（Asian Pacific American Institute of Congressional Studies，簡稱APAICS）21日下午在爾灣市政府舉行了首場社區對談活動，應邀出席的主講人包括聯邦眾議員 趙美心(CA-27)、孟昭文(NY-6)、 Mark Takano (CA-41) 、Katie Porter (CA-45) 、 加州 財務長馬世雲、加州州眾議員 Dave Min、加州州眾議員Mike Fong及爾灣市市議員Tammy Kim。

亞太裔國會研究中心執行長Madalene Mielke表示，社區對談的目的是邀請各級民意代表共聚一堂，探討亞太裔關切的話題，這次在爾灣市舉行第一場社區對談，話題集中在如何應對仇亞事件，及降低通貨膨脹法案及兩黨基礎建設法案對亞太裔中小企業的影響。

隨著橙縣亞太裔人口增加，亞太裔參選各級公職候選人數也增加。代表南加州的民主黨籍聯邦眾議員趙美心說，在美國歷史上每逢經濟危機，亞裔 很容易成為代罪羔羊，1982年時美日經濟競爭背景下，發生了陳果仁被失業工人打死的悲劇，新冠疫情引發的仇亞事件，正反映出部分美國人將亞裔視作永遠的外國人。

代表紐約的民主黨籍聯邦眾議員孟昭文指出，過去幾年在川普總統的推波助瀾下，仇亞事件層出不窮，也使主流社會有識之士開始正視亞裔的聲音，不論是政府編列預算或是私人基金會的撥款，都開始重視亞太裔社區，這是今後亞太裔領袖應繼續爭取的方向。