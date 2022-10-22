廚餘變堆肥 新工法時間省2/3

雅典垃圾回收服務公司有機垃圾處理場。（記者啟鉻／攝影）

南加 一些城市擬陸續將綠色和廚餘垃圾與普通家庭垃圾分類，裝進專屬容器，由垃圾清運服務公司統一處理。這些廚餘垃圾將在哪裡處理，如何處理，最終成為怎樣的有機堆肥？記者採訪了南加雅典垃圾服務公司的唯一綠色、有機垃圾處理廠，了解整個過程。據悉，新處理方法大大提高了時效。

影音來源：記者啟鉻

據加州 回收與恢復資源部門統計，加州每年要產生超過2300萬噸有機垃圾。這些有機廢物在腐爛分解時，會產生溫室氣體排放。加州在全美率先採取最嚴厲立法，未來五至十年，要大幅度降低有機垃圾，並將大比例減少溫室氣體排放。為達到這一目標，各個城市也在想盡辦法達標，但苦於資源有限，希望借助垃圾回收服務公司設立有機垃圾處理設施。

雅典垃圾回收服務公司於十年前，在南加內陸勝利谷（Victorville）成立南加唯一廚餘垃圾處理公司，稱為American Organics，按照目前處理能力，每個月可處理廚餘垃圾至少700噸。時間從原來自然分解六個月，減少到現在技術處理兩個月。未來隨著設備增加，處理量還會增加，廚餘垃圾處理成為農業種植堆肥。

負責人現場講解有機堆肥過程。（記者啟鉻／攝影）

20日，雅典垃圾回收服務公司部門主任陳祥寧安排媒體及聖谷部分城市負責官員，探訪有機垃圾處理過程。American Organics負責人楚奇爾（Keith Churchill）現場講解。

當社區、食堂及餐飲公司的綠色和廚餘垃圾回收後，統一由清運出送至American Organics。在處理車間由物料運輸工，將這些垃圾裝進料斗，送上兩種不同尺寸篩選網傳送帶，開始對垃圾分類篩選。三寸及以下的垃圾送至車間外料倉，大於這個規格的垃圾傳送至分揀站，在這裡由帶著面罩的工人手工篩選，無法分解且不屬於有機垃圾被除去，其中的金屬被安裝磁性設施吸走。當這些工作完成後，由粉碎機磨成更小塊垃圾，可利用氧氣快速分解。

有機堆肥處理場位於空曠野外。（記者啟鉻／攝影）

這些經過加工的廚餘及綠色垃圾，分成不同排列，裝著回收處理水的卡車，對著垃圾開始噴水，讓垃圾充分濕潤。一旦達到濕度50%至60%的標準，就會有料斗車運送至靜態充氣堆肥區（ASP）作堆肥處理。這個堆肥區有巨大吹風機，在堆肥區底部有數百個風洞，借助風洞吹風加速堆肥，吹風機24小時運作。這裡共有16個ASP堆肥區，吹風機會自動調節對每個堆肥區的風量標準。

在去除垃圾中的病原體的同時，堆肥時內部必須穩定保持最少華氏131度持續72小時。溫度變化情況會實時傳送到監控人員電腦。實際上在American Organics貌似普通的ASP堆肥區，是加州唯一在水泥板下設有感應設備的，可以準確探測到殘留水分。

自堆肥區移除到外場地，堆肥就分成幾排。用加速分解的Scarab機器翻動幾次，促分解堆肥更徹底。然後靜置至少30天後，輸入滾筒篩處理，只有大小在3／16或更小的堆肥才能走進市場，用於住家、學院及商業種植施肥用。大於這個比例的需要進一步加工。在有機堆肥最終完成之前，最後一道加工程序使用大力篩選平台。據了解，American Organics用於有機堆肥時間，僅是傳統堆肥時間的三分之一。