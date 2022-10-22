玻璃塑料棕櫚葉 混入廚餘垃圾難分解

負責人講解有機堆肥分揀。（記者啟鉻／攝影）

雅典垃圾清運回收服務公司位於勝利谷American Organics負責人楚奇爾（Keith Churchill）表示，居民在處理廚房有機垃圾時，切勿不小心將玻璃瓶、塑膠製品，甚至有的還將棕櫚樹葉混雜摻入。這些在有機堆肥處理時，都很不容易去除，希望民眾多配合。

他說，比如玻璃瓶，有的加工中破碎，細小玻璃顆粒會一直伴隨堆肥過程，即使全部堆肥完成後，有時隨便抓一把肥料，對著陽光，可以發現在陽光反射下，裡面有星星顆粒在閃亮。這些就是沒有去除掉的玻璃碎粒，因為過於細小，實在無法消除。他認為，這些都是居民不小心將玻璃製品與其它有機廚餘放在一起，然後進入堆肥處理程序。還有就是塑膠製品，因為實在難以分解，若尺寸較大，可以經過人工篩選去除。但若成為過小顆粒，也很難處理。

再有就是棕櫚葉，因為經過風乾的棕櫚葉，纖維很強勁，在堆肥處理過程中，很容易絞合在一起，不僅損害機械設施，也不利於堆肥。有時看起來將棕櫚葉處理堆肥，但一些種子還在其中。最終農場使用摻有棕櫚樹種子的堆肥，竟意外在農田裡長出棕櫚樹苗，令農場業者很為難，增加農耕困擾。

不過，據陳祥寧主任說，雖然呼籲民眾及業者勿要將玻璃、塑膠及棕櫚樹葉混入有機廚餘中，但也有另外一種作法提倡鼓勵，就是有些超市商家將過期的牛奶 混入有機廚餘垃圾中，而過期牛奶有利於這些有機垃圾快速發酵分解。