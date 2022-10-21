加州議會亞裔黨團改選 羅達倫主席 方樹強、閔大衛副主席

加州議會亞太裔黨團候任主席羅達倫。（議員官網）

加州 議會亞太裔黨團 (AAPILC) 領導層18日完成換屆選舉，華裔眾議員 羅達倫（Evan Low）當選主席，華裔眾議員方樹強（Mike Fong) 為眾議會副主席，韓裔參議員閔大衛（Dave Min，譯音) 任參議會副主席，新領導層將於今年12月5日舉辦交接儀式。

即將卸任的亞裔 黨團主席潘君達（Richard Pan）博士表示，州議會亞太裔黨團下任主席羅達倫是亞太裔社區的有力代言人，也是熱心的倡導者，並將成為黨團強有力的領導者。同時也祝賀方樹強和閔大衛當選副主席。

潘君達回顧，自己在亞太社區面臨疫情肆虐，和反亞裔仇恨上升的挑戰時期擔任黨團主席，同時也是該黨團取得重要成就的時刻。2021年獲得歷史性的1.665億元的公平預算，隨後在2022年預算中為優先事項提供了額外資金，包括關於亞太裔歷史的教育資源；通過了黨團優先法案，解決反亞裔仇恨和高中畢業的族裔研究課程要求。

羅達倫表示，作為亞裔黨團新主席，他將繼續致力於服務和倡導社區的需求。他是AB 2596議案的作者，該法案由州長紐森簽署，使農曆新年成為加州的州假日，也是第一個承認農曆新年為美國假日的州。他將通過與社區合作，繼續努力爭取這樣的成就。

加州議會亞太裔黨團候任副主席方樹強。（議員官網）

代表聖蓋博谷選區的候任眾議會副主席方樹強表示，非常感謝同事們的信任，他期待著在已經取得進展和成就的基礎上再接再厲，以確保整個加州的亞太裔社區的聲音，在州政府的議事日程上被聽到，並且擁有發言權。作為黨團副主席，他將和羅達倫主席及閔大衛副主席密切合作，擁抱明天更美好的希望和願望。