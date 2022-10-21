DACA十周年 UCLA促為無證生提供機會

DACA行政命令發布十周年，UCLA19日新聞發布會，致信總校長幫助加州大學數千名無證學生獲得教育和工作機會。（UCLA勞工中心）

紀念「童年入境者暫緩遣返」（Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱DACA）行政命令發布十周年，洛杉磯加州大學 （UCLA ）19日舉行線上新聞發布會，無證學生領袖與教授員工們一起呼籲排除障礙，幫助加州大學數千名無證學生獲得教育和工作機會。

加州大學無證學生在會上發起了「機會應給所有人」（#Opportunity4All）運動，要求加州大學為所有學生提供平等的機會，無論其移民身分如何。今年是DACA行政命令發布十周年，但是該政策的未來仍不確定。

DACA是美國前總統歐巴馬在2012年6月公布的一項移民政策，容許在入境美國時尚未滿16歲的非法移民，申請可續期的兩年暫緩遣返，並允許他們申請工作許可。此項政策是歐巴馬以行政命令方式啟動，未經國會表決。

但是，十年來DACA政策已岌岌可危，加州成千上萬的無證學生已經無法使用，而國會已經失敗了20年，未能通過聯邦「夢想法案」（Dream Act），加州大學負有道德和法律義務，代表無證研究生和大學生。至關重要的是，全國數十萬無證學生已經無法加入DACA，因為他們是在該政策的截止日期之後進入美國。該政策要求人們在2007 年6月15日之前進入美國，他們試圖在2021年7月之後申請，但是，法院裁決禁止聯邦政府接受新申請案，以及該政策正在應對相關的訴訟等原因。由於這些情況，許多已在攻讀研究生和大學的學生，以及今年絕大多數無證高中畢業生，都無法申請DACA保護。

會議向加州大學總校長德雷克（Michael V. Drake）發出公開信，請求實施信中提倡的政策，允許僱用無證學生擔任加州大學內的就業 職位，即使根據聯邦受僱法律，他們沒有明確被授權，但也沒有任何聯邦法律禁止加州大學僱用無證學生。

公開信例舉UCLA公共政策研究生Karely Amaya Rios的案例，她在美國無證生活近20年，儘管學業表現出色，領導她的同齡人組織保護無證學生，並幫助為UCLA的無證學生募集到100萬元獎學金，但她從未有資格獲得DACA庇護，也從未在組織方面的工作獲得應有的報酬，並且因為需要就業許可，她被剝奪了許多學術和專業機會。最近，她獲得UCLA勞工中心研究助理的職位，也是出於這個原因，該中心不能僱用她，今年秋季她付不起學費。

公開信呼籲加州大學向所有合格的研究生和本科生開放大學內的就業機會，加州大學可以採取關鍵步驟，明確所有加州大學的學生都可以獲得大學的教育機會和就業機會。