王永慶次子王文祥夫婦 贊助LPGA高球賽

王文祥和妻子王范文華的合影。（記者趙健╱攝影）

美國女子職業高爾夫球巡迴賽(Ladies Professional Golf Association Tour，簡稱LPGA Tour)和Outlyr策劃公司，19日宣布並歡迎JM Eagle和Plastpro兩家公司，作為新的賽事贊助商加入。這兩家公司的所有人分別是台灣「經營之神」王永慶次子王文祥（Walter Wang）和他的妻子王范文華（Shirley Wang），他們的贊助讓此次比賽原本設置的獎金翻倍，目前比賽的總獎金為300萬美元。

新聞發布會現場。（記者趙健╱攝影）

此次洛杉磯 錦標賽將於2023年4月24日至30日在好萊塢歷史悠久的威爾夏爾鄉村俱樂部（Wilshire Country Club)舉行。屆時將有來自全球的144名頂尖女子職業高爾夫球選手參賽，該賽事原計劃設置獎金總額為150萬美元，後經王文祥、王范文華夫婦的贊助，總獎金翻倍至300萬美元。此次獎金將是美國女子職業高爾夫巡迴賽賽程中，除滿貫賽和賽季結束的CME Group巡迴錦標賽之外最大的獎金之一。

王文祥是已故台塑集團創辦人王永慶的次子，是全球最大的塑膠水管製造商JM Eagle的總裁兼執行長，也是家族企業中台塑化和台化兩家家公司董事。妻子王范文華同樣是華裔名人，她在1994年創立Plastpro公司，專注於玻璃纖維門的製造，曾獲愛麗絲島傑出移民獎 。此次贊助賽事，也是夫妻二人一同出力，希望讓華人能被大眾聽見和看見。

王文祥回憶，父親王永慶早在1970年代就在台灣創建高爾夫球場，自己的家族和高爾夫球也因此早早結緣。

王范文華說，她認為女性需要更多的曝光，通過提升獎金的方式，希望能讓更多的女性運動員 參加比賽，獲得更多關注。

在採訪時，王文祥還表示，近年來，還有很多針對亞裔 的仇恨犯罪和事件，讓人倍感憤怒和惋惜。果嶺不分國界，沒有政治界限，沒有黨派立場，高爾夫運動是人和人之間的聯繫，是彼此的交流和感受。希望這種活動能讓人們增進感情，他們也希望這個世界上洋溢更多的美好和和平。