蒙市擬調升銷售稅至10.25% 議員籲支持：每年可增600萬基金

蒙特利公園市議員陳贊新（左）和市長羅霈霆（右）。（記者朱敏梓／攝影）

蒙特利公園 市商會（The Greater Monterey Park Chamber of Commerce）10月20日，在蒙市唐宮酒家（Tang Gong Seafood Restaurant）舉辦商務午餐會，邀請市長羅霈霆（Henry Lo）、市議員陳贊新(Peter Chan)出席，講解11月8日選舉有關蒙市加稅提案的利弊。

蒙市商會會長梁綺雲（Dora Leung）。（記者朱敏梓／攝影）

前加州眾議員伍國慶（Mike Eng)、蒙特利公園市書記官陳亮文（Vincent Chang）、蒙特利公園市第一區市議員候選人黃泰平（Thomas Wong）、蒙市商會會長梁綺雲（Dora Leung），以及多位來自商界和政界的嘉賓出席午餐會。

蒙特利公園市商會特別舉辦商務午餐會，多位政界以及商界嘉賓出席。（記者朱敏梓／攝影）

蒙市目前的銷售稅是9.5%，周邊華人聚集城市例如阿罕布拉市（Alhambra)、聖蓋博市（San Gabriel) 以及洛杉磯縣的銷售稅早已調升至10.25%。市長羅霈霆認為，蒙市提高銷售稅，意味著城市每年額外能夠有高達600萬的城市基金，這些資金對於城市來說有著重大意義，因為蒙市的每一項公共服務，都需要資金支持和投入。最終取之於民，用之於民；例如蒙市擁有自己的消防部門以及警察 局，這些資金可以用於對相關部門的支持，以保證他們的正常運轉，為城市居民服務，此外，圖書館 也是社區必不可缺的部分，這些資金能夠幫助圖書館為市民提供更優質的資源和便捷。

市議員陳贊新則從市民角度闡述了為何支持蒙市加稅提案。他表示，是以蒙市居民，而不是市議員身分去分析這項提案利弊，這項提案和每個居民都息息相關，需要居民們踴躍投票。對於居民來說，銷售稅從9.5%提高到10.25%，開支會有所上升，之所以要去支持調稅，是因為在蒙市，50%到60%的銷售稅的貢獻都來自別的城市的居民。因此城市稅徵收的影響人群，其實主要來自蒙市居民之外前來消費的群體，只有47%的消費稅收來自本地居民。而提高銷售稅，對於城市來說有諸多好處，意味著可以從外面的消費者那裡獲取更多稅收，最終用於城市建設和提升市民生活。

此外，對於許多蒙市市民來說，其實早已習慣10.25%的消費稅，因為目前除蒙市和羅斯密市(Rosemead)銷售稅是9.5%之外，其他城市早已調升至10.25%。市民們去別的城市消費和購物，事實上一直在支付10.25%的消費稅。而這對於個人生活而言，不會造成很大的影響。所以，為了本身和城市的利益，他呼籲市民支持蒙市加稅的提案。