聖瑪利諾市議員候選人維斯瓦納坦：保護城市傳統面貌

聖瑪利諾市市議員候選人蘇·維斯瓦納坦（中）拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）。（記者趙健／攝影）

聖瑪利諾 市議員候選人蘇·維斯瓦納坦（Su Viswanathan），10月18日拜會洛杉磯世界日報時表示，希望能夠保持聖市的文化和傳統，抵制州政府對社區的過多干預。

維斯瓦納坦在聖市生活21年，是活躍的社區志願者，她也是Crowell公共圖書館基金會董事會主席。她畢業於河濱加州大學 （UCR）生物化學專業，後獲得南加州大學企業管理碩士學位(MBA)，曾在Accenture和創業公司履職，在預算管理領域和多文化溝通方面均有經驗。

維斯瓦納坦在拜會時告訴世界日報社長于趾琴，「我們是一個獨立屋的社區，這是聖瑪利諾市與眾不同的地方，也是人們選擇聖瑪利諾市的原因，我將抵制我們城市的內部事務遭受外部過多干涉。」維斯瓦納坦表示，州政府強制建設平價屋 的行為，是在試圖參與改變和控制聖市社區，是對聖市內部區域劃分、房屋開發等多方面的變相掌控。

關於如何應對州政府平價屋擴建的強制要求，維斯瓦納坦說：「我們遵守州政府的匯報要求，這將幫助我們避免州政府的處罰。 作為一個城市，我們可以從多方向多維度同時努力，並密切關注其他城市提出的立法倡議，我們需要與州代表合作。 聖市不是唯一一個想要保持傳統外觀的城市。」

維斯瓦納坦還表示，目前社區內部也面臨著一系列的問題：財政壓力、社區服務不全面、路面老舊、商業匱乏等。例如，聖市有超過20%以上的人口是65歲以上的老人，他們的需求與年輕人不同，需要更多關注。她希望聖市能成為一個能讓下一代茁壯成長，也適合老人們安享晚年的城市。

關於城市的招商引資，維斯瓦納坦表示，城市與公司不同，不能一味只追求營利增長。「選擇對的商業才是關鍵，我們在考慮商業提案時，應進行嚴密的可行性分析。」

聖市在11月8日舉行市議員選舉中，將會有六位候選人競選三個市議員席位。據「政治數據情報」（Political Data Intelligence）數據顯示，截至10月18日，聖市只有3%的登記選民完成投票。