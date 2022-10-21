洛城新語／服務差 不能全怪中餐館

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抖音（Tiktok）用戶Toni Freeney日前PO出短片，指控路易西安納州某亞洲自助餐廳，有意怠慢非裔 顧客，在網絡上引起巨大反響。三天內播放已逾25萬、點讚超過2萬3000，近3000條評論中，不乏對中餐館 服務態度差的吐槽。其實服務不好，也不能全怪餐館。

Toni Freeney雖然指控的是亞洲自助餐廳，但他有特別提及該餐廳提供中國菜，而且從現場畫面看，很明顯是中式的自助餐館。在影片中，亞裔 服務員大多只清理其他族裔顧客桌上的餐盤，而Freeney與友人所在的餐桌，儘管有盤子擺滿食物殘渣，但久久沒有看到服務員前來收取；甚至有亞裔服務員多次路過，但也好似沒看見。Freeney在評論中寫到，別再說非裔不給小費，這樣的服務態度不能被接受，為何亞裔服務員總是要區別對待非裔顧客。

這則影片，之所以能在抖音上引起巨大反響；與中餐館服務態度差，已經成為刻板印象有關。而且這個印象，近年來在美劇、脫口秀、電影及論壇中，屢屢被提及與討論。例如美國脫口秀演員John Pinette，因吐槽中式自助餐廳的段子，而為人所熟知。Pinette在段子中開玩笑到，他在中式自助餐廳非常不受待見，曾有服務員每個小時就故意到他面前晃悠，還議論「他怎麼還沒走，已經吃四小時了！」。

Pinette的段子，可能有藝術加工，稍顯誇張。不過在美國知乎Quora上，卻實打實的有許多關於中餐館服務態度不好的討論。有網友評論，華人服務員在餐館內經常大喊大叫的招呼客人。還有網友說，他們通常沒有笑容，點菜時只要慢一點，就會表現得很不耐煩。其他諸如此類的評論還有很多，甚至有網友專門開帖提問，為什麼中餐館的客戶服務，通常比較糟糕。

仔細看這些針對服務態度不好的吐槽，主要圍繞的，大多是走廉價路線的中餐館。站在他們的角度，不能提供更好服務，其實也是情有可原。因為產品售價低廉，必須要最大化的壓縮成本；服務員需要接待顧客的數量，可能是其他餐館服務員的數倍。常言道，質與量難兼顧，「多、快、好、省」只存在於文化大革命的口號中。既然要求服務員更大量的工作，就不能要求他們提供更優質的服務。

而且小費，在服務員收入中，往往會佔較大部分。這也難怪部分亞裔服務員，會依據他們的刻板印象；選擇為可能給小費更多的族裔，提供相應更好的服務。畢竟這些走量的中餐館，在單位時間內，需要服務的客人比普通餐館可能更多，服務員要做到雨露均霑非常困難。

從顧客的角度，正所謂一分錢一分貨。享受價廉食物的同時，就不應太過追求服務質量。而對於非裔顧客所認為的區別對待，那也要問一問，為何非裔顧客給小費少的刻板印象，會在服務員圈內如此深入人心。