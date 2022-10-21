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疫情下招生難…蒙市百年天主教學校熄燈

記者朱敏梓／洛杉磯報導
位於蒙特利公園市擁有96年歷史的St. Stephen Martyr 天主教學校宣布永久關閉。（Google地圖）
位於蒙特利公園市擁有96年歷史的St. Stephen Martyr 天主教學校宣布永久關閉。（Google地圖）

新冠疫情下，學校招生也受到打擊，洛市有好幾所擁有百年歷史的天主教學校，並因招生不足紛紛宣布關門。位於蒙特利公園市（Monterey Park）的「聖史蒂文殉道者天主教學校」（St.Stephen Martyr Catholic School ）創建於1926年，至今已擁有近百年歷史，也因為招收不到學生，今秋宣布永久關閉，不少華人校友和其家長都感到不勝唏噓。

胡女士反映，她的女兒Vivian小學與初中都在「聖史蒂文殉道者天主教學校」就讀，當時2005年6月畢業時，共有58位畢業生。這所以西裔及菲律賓裔學生為主的天主教教會學校，也有許多華人學生，並且廣受家長好評，都認為它是一所很好的學校，尤其是品德教育方面，是一般的公立學校都難以提供的。她的女兒Vivian當年在該校的同學，尤其是亞裔，後來的發展都很好。

然而，在少子化趨势，以及長達兩年多的疫情衝擊下，創校96年的這所學校今年6月畢業生僅15人，實在無法繼續運營，只能宣布關閉。

胡女士表示，做為近百年來數以千計校友的大家庭成員之一，家長們都非常難過，也衷心希望蒙市另一所位於大西洋大道（ Atlantic Blvd.）上的天主教會學校Saint Thomas Aquinas School，能繼續經營下去。除了教書育人方面堪稱模範，St. Stephen Church 和Saint Thomas Church 也是聖蓋博谷最美麗的兩所天主教堂，對華人十分友好，每年中國新年，St. Thomas 教堂都會舉辦華人敬天祭祖大典，傳揚華人慎終追遠的精神，通常來說，這都是基督教不允许的。

無獨有偶，此前洛杉磯地區最古老的天主教學校之一，位於洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）的聖瑪麗天主教學校（ST. MARY CATHOLIC SCHOOL）宣布永久關閉，主要原因是入學人數下降。聖瑪麗天主教學校於1897年建校。

根據聖瑪麗天主教學校的說法，在過去五年中，學校的招生人數減少了38%。而造成招生人數減少的原因，主要是疫情和激烈競爭，聖瑪麗天主教學校周邊1.5英里範圍內就有32 所公立和特許學校，更不用說同一地區內的其他四所天主教小學。這意味著在本學年結束時，聖瑪麗學校將關閉其包括幼兒園至 8 年級的項目，以與附近的聖伊莎貝爾（Santa Isabel）學校合併。

華人 招生 疫情

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