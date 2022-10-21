遏止通膨、高失業率 23日專家探討疫情後財經展望

美華銀行公會及美西華人學會23日合辦研討會 探討疫情後及通膨下的財經及健康展望。（主辦單位提供）

美國發生疫情 之後，隨後通貨膨脹 降臨，對個人和企業，會產生何種後遺症？該如何面對未來生活？南加州兩大華人 專業團體：美華銀行公會及美西華人學會，為了服務社區，將在10月23日（周日）美西時間下午2至4時，舉行線上「疫情後及通膨下的財經及健康展望」專題講座，邀請五位財經與公共衛生專家及法律顧問分享專業看法。

主辦單位指出，2020年初起全球新冠肺炎疫情來勢洶湧，至今全球及美國各地蒙受巨大衝擊。造成失業率持續攀升、物價上漲及能源巨幅上升，影響全球民生。更不幸的是今年2月俄鳥戰爭爆發，雪上加霜。為穩定民心，美國政府推出許多補助的政策及方案 ，但未能有效改善經濟。為避免通貨膨脹，美聯儲會（ FRB） 連續五次升息，以抑制惡性通貨膨脹，希望能降低失業率。 但股市，債券卻持續下跌，通貨膨脹及能源依然大漲 ，加上變種病毒持續爆發，讓個人和企業都感到茫然。

為此，主辦單位邀請專家，幫助大家積極面對健康及財經方面的應變與挑戰，做詳盡分析，掌握未來的趨勢。

五位貴賓及講座內容包括：美華銀行公會理事長，保富銀行執行副總裁何興華 (Sandy Ho)，主講通膨下理財之道

；中華民國前衛生福利部部長，目前是加州仁愛醫療集團共同執行長，以及流行病學博士邱文達 (Dr. Wen-Ta Chiu)，解析新冠病毒目前的趨勢，及後疫情時期的健康新生活；前喜瑞都（Cerritos） 市市長、也是擁有多家旅館的實業家胡張燕燕 (Grace Hu)，主講購買法拍屋須知；紐約羅徹斯特（ Rochester） 大學經濟學博士和校董，任職於 UBS Financial 的資深美股專家林日昇 (Dr. Evans Lam)，分析2023 年的經濟展望和風險管理；亞凱迪亞市（Arcadia）副市長暨私人執業律師鄭博仁 (Paul Cheng, Esq.)，主講後疫情時代，企業人力資源管理需了解的勞工法。

此次雲端講座召集人為美華銀行公會理事長何興華，美華銀行公會理事王程有智，及美西華人學會理事林建平，聯同美華銀行公會會長劉建虹，及美西華人學會理事長徐和生及會長車慶餘，共同邀請有興趣的社區人士參加。

這項 Zoom 網路視訊講座，開放線上提問，問題將由專家解答。Zoom Meeting連結點這裡

詳情可電郵 [email protected]；或致電 Sherman Lee (714) 553-0052。