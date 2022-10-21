聖地牙哥亞州電影節11月3日登場 放映台片「戀愛慢半拍」

亞洲電影節介紹「戀愛慢半拍」。（取材自聖地牙哥亞洲電影節官網）

聖地牙哥 （San Diego）亞洲電影 節將於11月3日至12日在聖市登場，台灣電影「戀愛慢半拍」（MaMa Boy）也獲選其中，並訂11月6日（周日）在聖地牙哥加大上映。

這部由美籍台裔導演 陳駿霖（Arvin Chen）執導的電影，講述小洪（柯震東飾）與媽媽美玲（於子育飾）相依為命。在媽媽的過度呵護下，小洪不但變得缺乏自信，甚至有點社交障礙。而小洪長年的單身生活在遇到旅館副理樂樂（徐若瑄 飾）後，生活有了翻天覆地的轉變。

但看似善解人意的樂樂為小洪解決了不少窘境，實則生活也充滿煩惱。樂樂在年少離婚後，因不懂如何面對孩子，就把兒子（範少勳 飾）送到外婆家，長期的疏遠，讓母子間的疏離越來越大，也讓樂樂備受煎熬。

導演陳駿霖在「一頁台北」獲獎後發表感言。（取材自維基百科）

導演陳駿霖在波士頓出生，和舊金山灣區長大，柏克萊加大(University of California Berkeley)就讀時，曾在楊德昌導演工作室擔任助理，打破了原本打算接手家族企業的計畫，轉變了人生方向。畢業後，陳駿霖回到台灣隨著楊德昌學習電影，並參與「一一」的拍攝工作。之後回到美國，在南加大攻讀電影碩士。並以畢業製作短片作品「美」獲得2007年第57屆柏林國際電影節短片競賽項目銀熊獎。首部長片「一頁台北」更在第六十屆柏林國際電影節，榮獲「亞洲電影評審團獎」（NETPAC Award）獎項。