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退伍軍人也是醫生 亞市第五區候選人高卿 訪市民聽民意

記者邵敏／亞凱迪亞報導
高卿(左一)表示要為退伍軍人和老年人擴大社區服務，圖為高卿與選區居民合影。（記者邵敏／攝影）
高卿(左一)表示要為退伍軍人和老年人擴大社區服務，圖為高卿與選區居民合影。（記者邵敏／攝影）

距離11月8日的期中選舉只有短短幾周，洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）第五區市議員候選人高卿（Michael Cao）18日下午繼續走街拜票，挨家挨戶拜訪選區市民，與人們面對面交流，傾聽民意。

高卿現任南加州大學亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）心臟病專科醫師，同時也是空軍退役少校，曾在伊拉克、阿富汗戰地服役超過十年。高卿長期致力公共服務，在亞市老年人委員會和警察基金會董事會任職，他是亞市警官協會和消防員協會在第五區唯一背書支持的市議員候選人。

高卿以公共安全是第一要務，他表示將努力加強社會治安管理，確保市民安居樂業。為維護社區安全，他提出需鼓舞警察士氣，注重警民合作，鼓勵市民參與志願者服務，共同維護社區治安。

作為醫學專家，高卿關注市民身心健康，他希望老年人能得到好的照顧，有更多娛樂設施和健康服務；作為空軍退役少校，他關心退伍軍人，「我們需要為退伍軍人和老年人擴大社區服務，尊重他們。」對於民眾普遍關注的遊民事項，高卿表示，大多數遊民存在心理健康、藥物濫用等問題，需從醫療、衛生等角度解決，他反對在亞市建立遊民小屋。

核桃市前市長林恩成18日參加高卿的走街拜票活動，他說很高興能來到亞市支持一名出色的候選人。

亞市居民Cindy Wang推著輪椅上98歲的母親，支持高卿參加競選，「他平時堅持社區服務，一直為老人提供各種幫助，我和母親都非常感激，並全力支持他競選市議員。」

亞市第五區市議員候選人高卿10月18日走街拜票，傾聽民意。 （記者邵敏／攝影）
亞市第五區市議員候選人高卿10月18日走街拜票，傾聽民意。 （記者邵敏／攝影）
高卿的競選綱領中，公共安全是第一要務，同時他反對在亞市建立遊民小屋。（記者邵敏／...
高卿的競選綱領中，公共安全是第一要務，同時他反對在亞市建立遊民小屋。（記者邵敏／攝影）

遊民 亞凱迪亞 警察

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