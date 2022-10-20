拉古那伍茲市議員候選人 陶宏鼎力拚連任

競選連任的拉古那伍茲市議員陶宏鼎（右）及市長摩爾提倡跨文化交流合作，以對抗仇恨言論及情緒。（記者蕭迪玉／攝影）

南橙縣退休 社區拉古那伍茲市（Laguna Woods）今年改選兩席市議員，競選連任的市長摩爾(Carol Moore)及華裔市議員陶宏鼎(Ed Tao)暢談拉古那伍茲市市政規畫與重點。

2020年獲任命為市議員的陶宏鼎，台灣東海大學工業工程系畢業，來美留學取得企管碩士，並進入美國汽車公司擔任品管主任，2008年退休後，選擇自美國中西部的俄亥俄州搬來拉古納伍茲退休社區。

定居拉古納伍茲一段時間後，陶宏鼎發現社區管理公司財務不清，高階主管濫用公款，於是，他和妻子蔡偉明開始關注公共事務，並與當地居民合力爭取，成功撤換原有的管理公司，改由居民組成的管理委員會負責。

陶宏鼎指出，拉古那伍茲市政府編制精簡，被評為橙縣財務狀況最佳的城市，這兩年市議會致力興建圖書館 及消防隊分局。由於退休社區居民平均年齡超過70歲，需要急救的醫療事故，及意外的火災案特別多，消防人員能迅速抵達事故地點，不但攸關人命，也可節省醫療及財物損失等社會成本。

華裔在拉古那伍茲的比例不及10%，但是華人 在回饋社區上總是不落人後。陶宏鼎說，該市興建圖書館分館的基金，來自華人的捐款總額近5 萬3000元，就是個例子。這座圖書館完工後，圖書及服務由橙縣公立圖書館提供，屆時華人居民可就近使用中文圖書及資料。

自2014年即當選市議員的摩爾表示，拉古那伍茲市有五位市議員，輪流出任市長，陶宏鼎今年若順利連任市議員，也有可能輪任該市市長。她特別提及2014年她首次競選市議員，開票頭幾天她的得票數一直落居第三，沒想到兩星期後卻領先對手16票而當選，由此可見每張選票都具有關鍵作用，希望選民一定要投票。