第一位變第五個…順序異動沒通知 候選人見選票傻眼

聖蓋博市府通知赫喬治的選票上候選人順序（右），以及最終正式選票上的順序（左）。（赫喬治提供）

11月8日期中選舉臨近，洛杉磯縣已經陸續寄出通訊選票，不少民眾也已經收到。不過有聖蓋博 市議員參選人看到選票後卻傻了眼，他發現選票上自己名字的順序並沒有按照事先通知的排列，認為將會影響他的選舉結果。

聖蓋博市（San Gabriel）華人 女婿、西裔候選人赫喬治（Jorge Herrera Avila，自取的中文名）近日發現，選票上他的名字順序發生改變。由原本預定的第一位變成第五位。他對此十分憤怒，因為過去幾個月，他在拜票過程中一直告訴選民，他的名字將是選票上的第一個，藉此讓選民能夠記住他，並投他一票。如今寄到選民家中的選票，他竟變成了第五個。

經過聖蓋博市向洛杉磯縣選務處詢問，對方表示，因為赫喬治有兩個姓（last name），即Herrera和Avila。洛縣 選務處在排列時，以第一個姓「Herrera」為準，而非聖蓋博市府認為的第二個姓「Avila」，因此他被排在第五位。聖蓋博市府表示，因為他的兩個姓沒有符號連結，認為應以最後一個為準，但改規則並沒有與洛縣選務處溝通，沒想到洛縣最後竟以Herrera為準，排列了候選人的名字。

對此解釋，赫喬治表示「不能接受」。他說，這是一個「沒有好好運作的城市」（dysfunctional city），這也是他為何競選的原因。他說，會考慮找律師調查該事件。

赫喬治的太太是華人，因此他對亞洲文化很了解。他曾活躍於華人社區活動，被人親切地稱為「華人女婿」。

同樣被影響的，還有另一位市議員候選人Reyna Isela Lopez Bowles。原本排在第二位的她，在選票上變成了第七位，也就是最後一位。