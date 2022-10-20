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阻青少年吸菸卻損近億稅收…加味菸草禁令 選民決定存廢

編譯組／綜合報導
加州選民將於11月8日投票決定，是否廢除禁售加味菸草的法律。（AP）
加州選民將於11月8日投票決定，是否廢除禁售加味菸草的法律。（AP）

兩年前，加州禁止薄荷醇和棉花糖口味等加味菸草產品，但該法律從未生效。如今加州選民將於11月8日大選中，31號提案，將由選民決定是否該廢除或保留該法律。

美聯社報導，禁止這些加味菸草的理由，是這些加味菸草會吸引兒童，且在新冠肺炎疫情期間，因呼吸道併發症導致青少年死亡激增情況尤其危險。

然而，菸草巨頭，包括R.J. Reynolds Tobacco Co.和Philip Morris USA花費2000多萬元，搜集足夠多的簽名，成功將該法交由選民決定。

這個問題引發激烈爭論。菸草公司正努力避免加州這個巨大的菸草市場被拒於門外。與此同時，醫師、兒童福利倡議者和該州占主導地位的民主黨支持者認為，該法可制止驚人成長的青少年吸菸。

但加州共和黨希望廢除該法，稱該法使加州蒙受巨大損失。獨立的立法分析辦公室估計，這可能使加州每年損失數千萬至1億元稅收。

若選民批准，加州將成為繼麻州後，全國第二個頒布此類禁令的州。而包括洛杉磯、聖地牙哥在內的許多城市，已頒布自己的禁令。

目前零售商向21歲以下者出售菸草已屬違法。但禁令倡議者表示，加味菸草和電子菸，對青少年來說仍太容易得到。該禁令不會將擁有此類產品者定義為犯罪，但將這些產品賣給青少年或兒童的零售商，可能被處以最高250元罰款。

兩年前在兩黨支持下通過立法機構的禁令，還將禁止銷售用於電子菸、罐式系統和咀嚼菸草的菸匣（pods），但水菸、一些雪茄和散葉菸草除外。

菸草公司將此禁令描繪成對非裔和西裔不利，他們使用薄荷醇菸草比例高過其他族裔。

由RAI Service支付的一支廣告中稱「這對有色人種社區不公平。」但這些廣告引發部分非裔反對，成該競選活動具攻擊性。

根據加州競選財務紀錄，至目前為止，希望讓該法生效的倡議運動已籌集超過600萬元，幾乎是阻止該禁令的四倍。

一些小型社區商家業主支持廢除該法，稱這對他們商業來說又是一次打擊，因他們正努力從疫情期間的銷售下降中恢復。

加州 疫情 零售商

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