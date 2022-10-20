洛城新語╱中國家庭都有50萬存款？

洛城新語。

中國知名經濟學者陳浩在電視經濟訪談節目說：「中國誰家沒個50萬(現金)呢？家庭平均資產300萬很正常，中國人沒這麼窮。」這番話引發議論，如果你沒有人民幣300萬元資產(房地產 或股票等)，手中沒有50萬元現金，你可能就是窮人，但中國真的這麼有錢嗎？

陳浩是清華大學工程物理系畢業，中國科學院生物物理研究所副研究員，如何變成經濟學家，網上有不少人質疑。但這麼有信心「炫耀」中國家庭有錢，誰家沒有300萬人民幣資產(約43萬美元)、50萬現金(約7萬美元)，光憑常識衡量，就覺得太不可思議了。

這些話，或許可和台灣一起事件「媲美」。2011年，台北美食學院副教授高志斌在電視上說，大陸人民很窮，吃不起茶葉蛋。引發兩岸輿情大譁，大陸很多人因此大駡台灣人無知，詆毀大陸，從此「吃不起茶葉蛋」變成大陸民間嘲笑台灣的話題，一人言論徒增兩岸對立和敵意。

陳浩和高志斌一個炫耀太有錢、一個貶抑太貧窮，言論都不符現實。可能因久關學府，生活和學識圈子窄小，不知民間疾苦，自以為是。這類言論應了一句老話，「林子大了，什麼鳥都有」，想把這種言論視為社會多元化，怎麼看都怪怪的。

中國改革開放40多年，確實走向小康，少有人吃不飽挨餓。但李克強說，中國還有6億人每月收入1000元人民幣以下。大陸一線城市受薪族月入5000、6000元者，算是中上收入，但扣除租屋或按揭、吃飯和各種開銷後，能存下的錢不多，成為年輕人不婚或婚而不生養子女的主因。

中國富人家庭有多少？網上貼文說，未見近年的統計，如依2015年中國央行調查，存款達50萬元家庭，僅占中國全部家庭0.37%，即約500萬戶。近三年又遇疫情 、失業等衝擊，存款如何大幅增長，讓人懷疑。

有網友說，自己是上世紀80年代大學本科生，畢業後一直在城市工作，收入水平和周圍的人比偏上，有房有車，但他家沒有50萬現金，所有資產連房子算不到300萬。他調侃說，要真誠地說「對不起，我給中國人拖後腿了，乾脆直接把我開除國籍好了，要不，我太不配做中國人了。」

這幾年，中國有些人炫富成性，海外花錢任性、言行乖張。但中美貿易戰打了三年，疫情和失業潮衝擊、物價猛漲，房地產崩盤、爛尾樓處處，導致多省發生「停貸」風波，很多人開始節制開銷，不敢大手大腳花錢，「內循環」受影響。

一線城市擁房地者，確實不難有300萬資產，但手頭上有50萬現金的家庭，可能不會太多，這樣吹牛皮很容易被戳破，淪為自打耳光。

美中對比，仍有六成美國人拿不出500元應急現金，疫情使美國家庭平均減少9000美元儲蓄 。美國人缺乏儲蓄習慣，中國家庭應會好得多，只是對照那6億月入不足1000元人民幣的中國人，再狂吹中國有錢，就顯得虛妄而缺乏同理心了。