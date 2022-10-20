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洛市長選前民調 卡魯索支持率反超貝斯3%

記者丁曙／綜合報導
2022洛杉磯市長候選人、開發商卡魯索。（美聯社）
2022洛杉磯市長候選人、開發商卡魯索。（美聯社）

加州新聞集團10月18日（周二）公布最新民意調查結果，兩位洛杉磯市長候選人聯邦眾議員貝斯（Karen Bass）和開發商卡魯索（Rick Caruso）的支持率陷入僵局，雖然卡魯索以39.8% 對36.8%反超貝斯3個百分點，但仍在統計誤差範圍內，距投票日僅剩最後三周時間。

2022洛杉磯市長候選人、聯邦眾議員貝斯。（美聯社）
2022洛杉磯市長候選人、聯邦眾議員貝斯。（美聯社）

卡魯索是政治新人，他的競選經費主要是自掏腰包。而貝斯是一位資深民主黨政治家，她的競選得到眾多具有全國知名度的大牌民主黨人的背書，包括拜登總統在內。但3%的差距實在太小，而且另有23.6%的人仍未決定或不回答問題。

該項民調由南加州新聞集團（Southern California News Group）主辦，委託位於爾灣的J. Wallin Opinion Research執行，採訪了洛杉磯市400位可能的選民，調查了該市面臨的最大問題，詢問他們更喜歡哪一位市長候選人，以及是否支持該市的兩個公投案。

調查在10月15日至17日（周六至周一）進行，包括使用座機電話和手機的英語和西班牙語選民。受訪者與該市的人口結構相匹配，誤差幅度為正負（+/-）4.9%。

當被問及哪位候選人會更好地解決該市面臨的關鍵問題時，受訪者在五個類別中的四個中，認為卡鲁索將做得更好，儘管只有一個（管理城市財務）讓卡鲁索顯著領先（37.8% 對 31%）。 在其他三個領域：處理通貨膨脹和經濟、無家可歸和貧困、犯罪和公共安全，卡魯索領先4到4.3個百分點，仍在誤差範圍內。在另一個類別「處理市政廳腐敗問題」，兩位候選人的認可率基本上都在31%左右。

這是一場纏鬥激烈的市長競選，如果洛杉磯選民今天投票，大約40%的人會投票給卡魯索，37%的選民會投票給貝斯，但仍在誤差範圍內。這意味著美國第二大城市的市長競爭，在選舉日之前仍然很難預測誰將勝出。

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