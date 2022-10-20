梁家訓堅拒辭職 抗議者加碼圍攻
洛杉磯市議員種族歧視言論醜聞繼續發酵。14區擁有華人血統的市議員梁家訓（Kevin De León）19日表示，儘管壓力強大，但他不會主動辭職。抗議團體當天開始對其住所加碼圍攻，舉牌表示「不辭職，就不給參加市議會」。
四面楚歌的洛杉磯市議員梁家訓，19日接受Univision和CBS2兩家電視媒體專訪時表示，儘管要求他下台的聲音很大，他也聽到了總統拜登和洛杉磯市議會幾乎所有同事要求他辭職的聲音，但他不打算辭去洛市第14區市議員職位，而會幹到2024年任期結束。
這是自洛杉磯市議員種族歧視言論錄音10月9日曝光以來，梁家訓首次接受媒體採訪。
他表示一直在面對很多挑戰，這次則是他人生中最大的一次挑戰。他表示，洛杉磯正在逐漸恢復當中，他希望參與其中，成為洛市復甦中的一員。
2021年10月洛杉磯市選區重畫過程中，時任洛杉磯市議會主席的馬丁尼兹（Nury Martinez）和梁家訓、蕯迪洛（Gil Cedillo）等市議員，及工會主席Ron Herrera等人，含有種族歧視性的對話曝光後，馬丁尼兹上周先後辭去議會主席和市議員職位。梁家訓表示，他對造成社區和選民的創傷感到難過和尷尬，感到非常抱歉，請求大家接受他的道歉，並給與原諒。
他表示，他不打算辭職的另一個理由是，在去年的歧視性言論過程中，他並沒有大放厥詞。當時說話最多的是馬丁尼兹，包括拿博寧的非裔養子開玩笑等，都不是出自他的口中，只是在此過程中他對馬丁尼兹的言論沒有提出異議，他對當時沒能代表選區民眾的利益挺身而出感到遺憾。 他還聲稱，他在會議結束後在走廊上跟蕯迪洛說，他對馬丁尼茲的語言感到震驚。
他表示，他原計畫在11日的洛市議會上道歉，但當時抗議者強迫他離開會議。從那以後，他和蕯迪洛都沒有參加過會議。
梁家訓19日的説辭並沒有贏得抗議者的原諒，相反駐紮在他家附近社區的抗議示威人群19日幾乎翻倍，從上周的25人增加到當天近60人，除黑命貴組織人士外，一些拉丁裔人士也加入抗議人群，圍攻規模愈來愈大。
按照洛杉磯警方規定，抗議示威人群可以在社區公共區域紮帳篷抗議，沒有時間限制，但需離開梁家訓的住家300碼以外。示威人群19日除了靜坐抗議外，還多次集會並高呼口號，要求梁家訓下台。
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