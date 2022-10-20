梁家訓堅拒辭職 抗議者加碼圍攻

抗議團體19日開始對梁家訓住所加碼圍攻，舉牌表示「不辭職，就不給參加市議會」。（李若提供）

洛杉磯 市議員種族歧視 言論醜聞繼續發酵。14區擁有華人血統的市議員梁家訓（Kevin De León）19日表示，儘管壓力強大，但他不會主動辭職。抗議團體當天開始對其住所加碼圍攻，舉牌表示「不辭職，就不給參加市議會」。

抗議團體19日開始對梁家訓住所加碼圍攻，舉牌表示「不辭職，就不給參加市議會」。（李若提供）

四面楚歌的洛杉磯市議員梁家訓，19日接受Univision和CBS2兩家電視媒體專訪時表示，儘管要求他下台的聲音很大，他也聽到了總統拜登 和洛杉磯市議會幾乎所有同事要求他辭職的聲音，但他不打算辭去洛市第14區市議員職位，而會幹到2024年任期結束。

這是自洛杉磯市議員種族歧視言論錄音10月9日曝光以來，梁家訓首次接受媒體採訪。

他表示一直在面對很多挑戰，這次則是他人生中最大的一次挑戰。他表示，洛杉磯正在逐漸恢復當中，他希望參與其中，成為洛市復甦中的一員。

抗議團體19日開始對梁家訓住所加碼圍攻，要求他辭職下台。（李若提供）

2021年10月洛杉磯市選區重畫過程中，時任洛杉磯市議會主席的馬丁尼兹（Nury Martinez）和梁家訓、蕯迪洛（Gil Cedillo）等市議員，及工會主席Ron Herrera等人，含有種族歧視性的對話曝光後，馬丁尼兹上周先後辭去議會主席和市議員職位。梁家訓表示，他對造成社區和選民的創傷感到難過和尷尬，感到非常抱歉，請求大家接受他的道歉，並給與原諒。

他表示，他不打算辭職的另一個理由是，在去年的歧視性言論過程中，他並沒有大放厥詞。當時說話最多的是馬丁尼兹，包括拿博寧的非裔養子開玩笑等，都不是出自他的口中，只是在此過程中他對馬丁尼兹的言論沒有提出異議，他對當時沒能代表選區民眾的利益挺身而出感到遺憾。 他還聲稱，他在會議結束後在走廊上跟蕯迪洛說，他對馬丁尼茲的語言感到震驚。

他表示，他原計畫在11日的洛市議會上道歉，但當時抗議者強迫他離開會議。從那以後，他和蕯迪洛都沒有參加過會議。

抗議團體19日開始對梁家訓住所加碼圍攻，要求他辭職下台。（李若提供）

梁家訓19日的説辭並沒有贏得抗議者的原諒，相反駐紮在他家附近社區的抗議示威人群19日幾乎翻倍，從上周的25人增加到當天近60人，除黑命貴組織人士外，一些拉丁裔人士也加入抗議人群，圍攻規模愈來愈大。

按照洛杉磯警方規定，抗議示威人群可以在社區公共區域紮帳篷抗議，沒有時間限制，但需離開梁家訓的住家300碼以外。示威人群19日除了靜坐抗議外，還多次集會並高呼口號，要求梁家訓下台。