我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

加州財務長馬世雲關切民生 推出便民福利計畫

記者丁曙／蒙特利公園市報導
加州財務長馬世雲（左）訪世界日報社長于趾琴相談甚歡。（記者丁曙／攝影）
加州財務長馬世雲（左）訪世界日報社長于趾琴相談甚歡。（記者丁曙／攝影）

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）19日拜訪世界日報社長于趾琴，介紹了她的工作職責和新推出的便民福利計畫；于趾琴反映了疫情嚴重衝擊社區小企業，亞裔關心當下治安敗壞和無家可歸現象嚴重的問題，希望州府能夠加大力度解決問題，讓人民安居樂業。

民主黨籍的馬世雲是加州第34任州財務長，2018年11月6日當選，也是加州第一位少數族裔婦女和加州第一位當選該項職位的女性註冊會計師 (CPA)。馬世雲介紹，她執掌的加州財務長辦公室在投資和金融領域擁有廣泛的職責和權力，不僅是該州的主要資產管理人、首席銀行家和金融家之外，她還任職多個州府系統的司局、董事會和委員會等職位。

馬世雲說，州財務長的職責包括管理加州的集合資金投資帳戶，在公務員退休系統 (CalPERS) 和州教師退休系統 (CalSTRS) 的董事會任職，這兩個系統是美國和全球經濟體的重要投資者及股東。養老基金為其成員提供退休服務，例如，CalPERS是美國第二大醫療保健服務購買者。此外，財務長還為加州未來所需的重要公共工程提供資金，包括學校和高等教育設施、交通項目、公園和環境項目，以及為住房、經濟發展和學生貸款等提供低成本、免稅的融資。

加州財務長新推出金錢網（Money Network）借記卡（Debit Visa...
加州財務長新推出金錢網（Money Network）借記卡（Debit Visa）更加便民。（加州財務長辦公室）

馬世雲介紹了用於退稅（Tax Refund）的金錢網（Money Network）借記卡（Debit Visa），有更多節省且無啟動費，可在免費的提款機ATM取款，可用於資金管理的移動應用App或兌現金錢網支票；比較直接存款的紙質支票，持卡人可以更快地收到自己的全部或部分工資；可以在任何接受借記卡（Visa Debit）或萬事達卡（Debit Mastercard）的商店購物，也更加安全。

同時，馬世雲也介紹了「加州兒童投資和發展儲蓄計畫」 (CalKIDS)，讓加州的孩子們開始為大學或職業培訓儲蓄。獲得CalKIDS的資格，參與者必須是2022年7月1日或之後出生於加州；或者加州1-12年級符合條件的低收入公立學校學生。所有參與者都會在CalKIDS帳戶中收到一筆種子存款，以幫助支付高中畢業後的高等教育費用。

加州財務長馬世雲（左）19日拜會世界日報社長于趾琴。（記者丁曙／攝影）
加州財務長馬世雲（左）19日拜會世界日報社長于趾琴。（記者丁曙／攝影）

于趾琴反映，加州的中低收入家庭買不起房，疫情嚴重衝擊社區小企業，亞裔社區關切當下治安不靖和無家可歸惡化的問題。

馬世雲表示，作為稅收抵免分配委員會主席，她在全州住房金融方面發揮著關鍵作用，該委員會為經濟適用房提供數億美元的稅收抵免，並作為加州住房金融機構董事會成員，為經濟適用房提供資金，幫助低收入家庭購買他們的第一棟住房。

馬世雲提到，在新冠疫情期間，加州政府撥出多項專款和補助計畫，幫助小企業主、非營利組織、退伍軍人和老年人，有些項目仍在繼續。

她進一步指出，社區治安是一個社會系統工程，需要全體民眾支持，但有人發起「削減警察經費」（Defund Police）運動，致使警務人員工作熱情受挫，心灰意冷，只會使治安惡性循環。解決無家可歸問題也需要全社區支持，州政府撥巨款為無家可歸者建「小房庇護所（tiny homes for homeless），但是，很多人不願意讓這些庇護房建在自己社區內，流浪者們還是無處落腳。只有讓他們先有地方吃住，再培訓一技之長，將來自食其力，才能從根本上解決問題。

加州財務長2022年11月8日換屆選舉，尋求連任的馬世雲遭遇一名共和黨對手挑戰，但是兩項數據顯示她的選情很好。一是6月初選時馬世雲拿下380萬張選票，而挑戰者僅得140萬票；二是馬世雲募款金額達到400萬元，而對手僅2萬元。如無意外，篤定連任。

加州 低收入 投資

上一則

華人與毒販為鄰 提心吊膽3年

下一則

洛市長選前民調 卡魯索支持率反超貝斯3%

延伸閱讀

地震來了？加州推出全美首個預警系統

地震來了？加州推出全美首個預警系統
11位華裔韓裔高層候選人 分獲洛縣民主黨或共和黨背書

11位華裔韓裔高層候選人 分獲洛縣民主黨或共和黨背書
想獲免費或低價家用寬頻網絡10/22報名

想獲免費或低價家用寬頻網絡10/22報名
加州女23天忘拔隱形眼鏡 醫師取出全變綠色

加州女23天忘拔隱形眼鏡 醫師取出全變綠色
紐森：加州新冠疫情緊急狀態 明年2月底終止

紐森：加州新冠疫情緊急狀態 明年2月底終止
加州新冠緊急狀態 擬明年結束

加州新冠緊急狀態 擬明年結束

熱門新聞

嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

2022-10-12 15:25
美元人民幣匯率從年初的1:6.3，截至10月11日，已上漲到1:7.17。(Unsplash.com)

美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大

2022-10-13 13:51
洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
王女士收到的警方報案紀錄表。（王女士提供）

僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

2022-10-13 19:58
台裔大學教授陳家敏(Christine Chen)，與她的救命恩人、中國大陸移民秦浩玉（Andrew Qin）的第一次見面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／台籍教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

2022-10-14 22:04

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」