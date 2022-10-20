加州財務長馬世雲關切民生 推出便民福利計畫

加州財務長馬世雲（左）訪世界日報社長于趾琴相談甚歡。（記者丁曙／攝影）

加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）19日拜訪世界日報社長于趾琴，介紹了她的工作職責和新推出的便民福利計畫；于趾琴反映了疫情嚴重衝擊社區小企業，亞裔關心當下治安敗壞和無家可歸現象嚴重的問題，希望州府能夠加大力度解決問題，讓人民安居樂業。

民主黨籍的馬世雲是加州第34任州財務長，2018年11月6日當選，也是加州第一位少數族裔婦女和加州第一位當選該項職位的女性註冊會計師 (CPA)。馬世雲介紹，她執掌的加州財務長辦公室在投資 和金融領域擁有廣泛的職責和權力，不僅是該州的主要資產管理人、首席銀行家和金融家之外，她還任職多個州府系統的司局、董事會和委員會等職位。

馬世雲說，州財務長的職責包括管理加州的集合資金投資帳戶，在公務員退休系統 (CalPERS) 和州教師退休系統 (CalSTRS) 的董事會任職，這兩個系統是美國和全球經濟體的重要投資者及股東。養老基金為其成員提供退休服務，例如，CalPERS是美國第二大醫療保健服務購買者。此外，財務長還為加州未來所需的重要公共工程提供資金，包括學校和高等教育設施、交通項目、公園和環境項目，以及為住房、經濟發展和學生貸款等提供低成本、免稅的融資。

加州財務長新推出金錢網（Money Network）借記卡（Debit Visa）更加便民。（加州財務長辦公室）

馬世雲介紹了用於退稅（Tax Refund）的金錢網（Money Network）借記卡（Debit Visa），有更多節省且無啟動費，可在免費的提款機ATM取款，可用於資金管理的移動應用App或兌現金錢網支票；比較直接存款的紙質支票，持卡人可以更快地收到自己的全部或部分工資；可以在任何接受借記卡（Visa Debit）或萬事達卡（Debit Mastercard）的商店購物，也更加安全。

同時，馬世雲也介紹了「加州兒童投資和發展儲蓄計畫」 (CalKIDS)，讓加州的孩子們開始為大學或職業培訓儲蓄。獲得CalKIDS的資格，參與者必須是2022年7月1日或之後出生於加州；或者加州1-12年級符合條件的低收入 公立學校學生。所有參與者都會在CalKIDS帳戶中收到一筆種子存款，以幫助支付高中畢業後的高等教育費用。

加州財務長馬世雲（左）19日拜會世界日報社長于趾琴。（記者丁曙／攝影）

于趾琴反映，加州的中低收入家庭買不起房，疫情嚴重衝擊社區小企業，亞裔社區關切當下治安不靖和無家可歸惡化的問題。

馬世雲表示，作為稅收抵免分配委員會主席，她在全州住房金融方面發揮著關鍵作用，該委員會為經濟適用房提供數億美元的稅收抵免，並作為加州住房金融機構董事會成員，為經濟適用房提供資金，幫助低收入家庭購買他們的第一棟住房。

馬世雲提到，在新冠疫情期間，加州政府撥出多項專款和補助計畫，幫助小企業主、非營利組織、退伍軍人和老年人，有些項目仍在繼續。

她進一步指出，社區治安是一個社會系統工程，需要全體民眾支持，但有人發起「削減警察經費」（Defund Police）運動，致使警務人員工作熱情受挫，心灰意冷，只會使治安惡性循環。解決無家可歸問題也需要全社區支持，州政府撥巨款為無家可歸者建「小房庇護所（tiny homes for homeless），但是，很多人不願意讓這些庇護房建在自己社區內，流浪者們還是無處落腳。只有讓他們先有地方吃住，再培訓一技之長，將來自食其力，才能從根本上解決問題。

加州財務長2022年11月8日換屆選舉，尋求連任的馬世雲遭遇一名共和黨對手挑戰，但是兩項數據顯示她的選情很好。一是6月初選時馬世雲拿下380萬張選票，而挑戰者僅得140萬票；二是馬世雲募款金額達到400萬元，而對手僅2萬元。如無意外，篤定連任。