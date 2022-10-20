涉詐騙紓困金1600萬 河濱縣男女被起訴

河濱縣一對男女涉疫情紓困金欺詐被提告。(警方提供)

新冠肺炎疫情 開始後，政府推出多項紓困 救助措施，維持商家及經濟正常穩定營運。不過南加發生多起不法分子編造虛假文件、假冒商家實施欺詐。近日，聯邦司法部表示，內陸河濱縣一對男女，涉嫌欺詐申請疫情紓困貸款 近1600萬元遭起訴，將過堂受審。

兩名涉案人分別是女性被告星樂頓（Amber Singleton）和男性被告塔科（Emanuel Tucker ），均是42歲，來自河濱縣一萬餘名居民的小城峽谷湖市（Canyon Lake）。被告涉嫌利用欺詐手段，偽造文件，利用沒有實體運營的公司名義，騙取申請疫情紓困寬免貸款大約1600萬元。被告騙錢後，大肆揮霍，用於購買名車、豪宅、加密貨幣（crypto currency）、珠寶首飾及私人飛機等。

司法部表示，兩名被告以虛假文件申請「經濟損失災害貸款計畫」以及「薪資保障計畫」的資金。起訴書說，被告塔克購買多個無法運營公司，這些公司雖然有合法註冊文件，但無業務和員工。兩人在貸款申請中謊稱，這些公司各有數十名員工，每月需要支付薪水超過20萬元。

被告遭拘押後，被控電信欺詐、詐騙銀行及洗錢等多項罪名。