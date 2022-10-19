11位華裔韓裔高層候選人 分獲洛縣民主黨或共和黨背書

2022期中選舉洛杉磯縣民主黨背書名單 製表／記者丁曙

2022年11月 8日期中選舉僅剩下最後三周時間，洛杉磯 縣民主黨(LACDP)和洛杉磯縣共和黨（LAGOP）17日公布背書名單，為一批競選聯邦國會和加州 府會的候選人背書，其中，包括11位華裔及韓裔候選人。

政治背書是政黨、個人或團體，支持競選公職候選人的公開聲明。政黨組織可以透過為候選人背書，公開向社會和選民傳達支持信息，呼籲黨員和支持者票投得到該黨背書的候選人。政黨發揮影響力，並且提供經費和文宣支持，可以有效提高候選人的當選機會。

獲得洛杉磯縣民主黨委員會背書的六位華裔公職候選人，包括國會28區眾議員 趙美心（Judy Chu），36區眾議員劉雲平（Ted Lieu），45區眾議員候選人陳介飛（Jay Chen）， 加州財務長馬世雲（Fiona Ma），加州49區眾議員方樹強（Mike Fong），以及加州62區華人女婿、眾議員藍登（Anthony Rendon）。

獲得洛杉磯縣共和黨委員會背書的五位候選人，包括加州主計長候選人陳仁宜（Lanhee Chen），國會38區眾議員候選人秦振國（Eric Ching），45區眾議員朴銀珠（Michelle Steel），加州22區參議員候選人蔡瀚青（Vincent Tsai），加州67區眾議員候選人庾秀妍（Soo Yoo）。

兩黨為公職參選人官方背書，各有一套完整的約談和表決程序，候選人面試委員會在候選人提交申請書截止日期後，進行約談認可程序，選擇那些致力於改革、加強民主並跨越任何鴻溝，為選民和政黨完成工作的候選人。洛杉磯縣兩黨在地方和市政選舉中為該黨候選人背書，並且對全州和地方公投倡議案採取立場。