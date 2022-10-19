我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

11位華裔韓裔高層候選人 分獲洛縣民主黨或共和黨背書

記者丁曙／洛杉磯報導
2022期中選舉洛杉磯縣民主黨背書名單　　　製表／記者丁曙
2022期中選舉洛杉磯縣民主黨背書名單　　　製表／記者丁曙

2022年11月 8日期中選舉僅剩下最後三周時間，洛杉磯縣民主黨(LACDP)和洛杉磯縣共和黨（LAGOP）17日公布背書名單，為一批競選聯邦國會和加州府會的候選人背書，其中，包括11位華裔及韓裔候選人。

政治背書是政黨、個人或團體，支持競選公職候選人的公開聲明。政黨組織可以透過為候選人背書，公開向社會和選民傳達支持信息，呼籲黨員和支持者票投得到該黨背書的候選人。政黨發揮影響力，並且提供經費和文宣支持，可以有效提高候選人的當選機會。

獲得洛杉磯縣民主黨委員會背書的六位華裔公職候選人，包括國會28區眾議員趙美心（Judy Chu），36區眾議員劉雲平（Ted Lieu），45區眾議員候選人陳介飛（Jay Chen）， 加州財務長馬世雲（Fiona Ma），加州49區眾議員方樹強（Mike Fong），以及加州62區華人女婿、眾議員藍登（Anthony Rendon）。

獲得洛杉磯縣共和黨委員會背書的五位候選人，包括加州主計長候選人陳仁宜（Lanhee Chen），國會38區眾議員候選人秦振國（Eric Ching），45區眾議員朴銀珠（Michelle Steel），加州22區參議員候選人蔡瀚青（Vincent Tsai），加州67區眾議員候選人庾秀妍（Soo Yoo）。

兩黨為公職參選人官方背書，各有一套完整的約談和表決程序，候選人面試委員會在候選人提交申請書截止日期後，進行約談認可程序，選擇那些致力於改革、加強民主並跨越任何鴻溝，為選民和政黨完成工作的候選人。洛杉磯縣兩黨在地方和市政選舉中為該黨候選人背書，並且對全州和地方公投倡議案採取立場。

2022期中選舉洛杉磯縣共和黨背書名單　　製表／記者丁曙
2022期中選舉洛杉磯縣共和黨背書名單　　製表／記者丁曙

眾議員 加州 洛杉磯

上一則

通膨加劇 南加內陸陷「食物沙漠」 居民生活品質惡化

下一則

女兒遭遊民剪刀插後腦 護士母不恨

延伸閱讀

若共和黨接管眾院 麥卡錫：不會給烏克蘭開空白支票

若共和黨接管眾院 麥卡錫：不會給烏克蘭開空白支票
民主黨擔心優勢停滯 經濟選民左右期中選舉結果

民主黨擔心優勢停滯 經濟選民左右期中選舉結果
是福是禍？疫情喚起戶外活動興趣 加州野生公園訪客增

是福是禍？疫情喚起戶外活動興趣 加州野生公園訪客增
共和黨3州民調追上 參院兩黨恐又平分席次

共和黨3州民調追上 參院兩黨恐又平分席次
紐森：加州新冠疫情緊急狀態 明年2月底終止

紐森：加州新冠疫情緊急狀態 明年2月底終止
加州新冠緊急狀態 擬明年結束

加州新冠緊急狀態 擬明年結束

熱門新聞

嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

2022-10-12 15:25
美元人民幣匯率從年初的1:6.3，截至10月11日，已上漲到1:7.17。(Unsplash.com)

美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大

2022-10-13 13:51
洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
王女士收到的警方報案紀錄表。（王女士提供）

僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

2022-10-13 19:58
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
台裔大學教授陳家敏(Christine Chen)，與她的救命恩人、中國大陸移民秦浩玉（Andrew Qin）的第一次見面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／台籍教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

2022-10-14 22:04

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知