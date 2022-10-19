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鑽石吧議員候選人鄧嘉猷 重視治安捐款挺社區聯防

記者楊青／鑽石吧報導
鑽石吧市議員競選人鄧嘉猷醫師（右一）日前向華人治安義工組織捐款並慰問義工，以實際行動支持社區治安聯防。（鄧嘉猷競選總部提供）
鑽石吧市議員競選人鄧嘉猷醫師（右一）日前向華人治安義工組織捐款並慰問義工，以實際行動支持社區治安聯防。（鄧嘉猷競選總部提供）

鑽石吧市議員選戰進入倒數，華裔競選人鄧嘉猷醫師（Teng, Chia-Yu）及其競選團隊競選政見落到實處，繼之前向多所學校捐款之後，日前向華人治安義工組織捐款並慰問義工，以實際行動支持社區治安聯防。

鄧嘉猷日前在繁忙的看診中抽出時間，與社區治安人人有責基金會（Together Against Crime Foundation，簡稱TACF）的義工們和VOP團隊（Volunteers On Patrol）一起午餐，感謝義工們的辛苦付出，同時進一步瞭解地方治安狀況，並向TACF捐款表達支持。他表示，治安議題上，一定要警方和民眾通力配合，警民聯防，民眾和商家守望相助，多管齊下，才可能盡可能堵住漏洞，重建鑽石吧社區安全。

在南加州華人社區執業超過30年的家庭全科和內科醫師鄧嘉猷，月前宣佈競選鑽石吧第四區市議員，即向當地高中和初中捐款6萬元。他表示，越來越糟糕的公共治安和對地方環保的關注，讓他不能再視而不見。

羅蘭岡月前發生歹徒持槍搶劫華人勞力士手表後，鄧嘉猷為受害人看診，縫了好幾針。他表示，受害人心理受到的創傷更是外人所難體會，深深觸動他出來為大家服務。

他表示，鑽石吧長期以來都是只要奉公守法，就可以安居樂業的好地方，但近年搶劫、盜竊、闖空門甚至持槍入室搶劫時有耳聞，就連所謂的高尚住宅區也不能倖免，市民們多年來享受的鄉村式平靜生活被打破。他認為，鑽石吧不能坐以待斃，而應該主動出擊，商討短期和長期的治安計劃，治標治本，比如增加經費、增加巡邏、加強守望相助等等，都可以未雨綢繆，有效防範和阻遏犯罪。

1980年從台灣來美留學的鄧嘉猷，獲得康乃爾大學化學博士學位，曾在麻省理工大學進行研究工作，後認為醫學更能直接幫助民眾，所以改行從醫，攻下邁阿密大學醫學博士學位，之後前往爾灣加大完成臨床實習，在南加州開業至今31年。

鄧嘉猷的太太李敏妮多年擔任核桃谷水區主席和委員。

鑽石吧市議員競選人鄧嘉猷醫師（前右二）以實際行動支持社區治安聯防。（鄧嘉猷競選總...
鑽石吧市議員競選人鄧嘉猷醫師（前右二）以實際行動支持社區治安聯防。（鄧嘉猷競選總部提供）

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