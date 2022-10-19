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陳亮文換跑道選財務長 開源節流守護蒙市

記者丁曙／聖蓋博報導
陳亮文（中）競選蒙市財務長得到眾多華人選民支持。（受訪者提供）
陳亮文（中）競選蒙市財務長得到眾多華人選民支持。（受訪者提供）

蒙特利公園市書記官(City Clerk)陳亮文 (Vincent Chang）換跑道角逐該市財務長（City Treasurer）。他在11月8日期中選舉前頻頻參與造勢活動。

他介紹自己的理念是責任、奉獻、領導力，要為蒙市居民當家理財，開源節流，保障警察和消防經費，把錢用在刀口上。今年期中選舉該市推出一項公投案「蒙特利公園市普通稅收案（General Tax Proposition），旨在維持市政財務的長期穩定性，和地方控制服務（例如9-1-1緊急電話）；進行社區公園警察巡邏；幫助防止財產犯罪；保護當地飲用水；為乾旱做準備；保留當地企業工作職位；修復街道坑洼；解決無家可歸問題。

陳亮文競選蒙市財務長得到華人政治聯盟背書。（記者丁曙／攝影）
陳亮文競選蒙市財務長得到華人政治聯盟背書。（記者丁曙／攝影）

陳亮文擁有近30年經驗的加州執業律師，也是小企業主。自1985年定居蒙市年以來，為令城市更美好，從義工做起，奉獻時間和精力，每周在蒙市圖書館舉辦公民課程，以及為移民和低收入者提供免費法律咨詢。他先後被市議會任命為社區關係委員會成員、蒙市圖書館理事會成員、環境委員會委員等，奉獻良多。

陳亮文2013年當選蒙市書記官，因受兩任八年的限制，今年改換跑道競選市財務長，希望繼續為市民服務。目前，他已得到多位民選官員和華人團體背書，選情看好，但他依然一步一腳印競選拉票。

陳亮文舉牌上陣動員選民投他一票。（受訪者提供）
陳亮文舉牌上陣動員選民投他一票。（受訪者提供）

期中選舉 警察 蒙特利公園

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