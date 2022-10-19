郭志再戰教委 募款造勢

前哈岡學區教委郭志再次參選，決心為亞裔發聲。（主辦方提供）

哈仙達岡拉朋地聯合學區 （HLPUSD）前華裔教委郭志（Gino Kwok），11月8日參選學區第四選區教委選舉，並於17日晚舉辦籌款會。郭志呼籲選民支持他再次當選，為亞裔發聲。

當晚籌款會，有國會議員等民選官員、商界及社區人士、眾多學生家長數百人參加。郭志曾於2011年至2020年在哈岡學區任職教委，他為出庭律師和法學教授。此次籌款會為郭志競選造勢活動。

籌款會現場。（主辦方提供）

郭志擔任教委期間，在不增加學區居民加稅負擔前提下，率先籌集經費4500萬元，用於學區基礎設施發展。致力投資各高中體育教育 設施。將加州大學 獲准的數學和科學教育項目，在學區推廣實施。設立暑期數學課程，豐富學生學習內容，通過加州雙語教育協會擴展中文雙語沉浸式課程；創建西班牙語、韓語沉浸式課程。

他為學區捐贈超過千元樂器，推動學生藝術教育，提升藝術素養。並捐贈設立5萬元學區獎學金項目，當晚即有不少受助的學生家長參加籌款會。他並舉辦至少十次大學升學講座，創辦「Mastering the UC Application」研討會，成為學區大學博覽會年度活動。郭志還是學區歷史上第一位當選加州學校董事會（CSBA）主席的教委。

郭志曾在擔任九年教委期間，兩次擔任教委會主席。他與洛杉磯縣前縣政委員Don Knabe合作，2014年完成建設哈岡社區中心。推動總額1億4800萬元公債項目，獲得絕大多數選民支持通過。其他貢獻還包括，為學生提供免費早餐，設立網上學區圖書館，提供符合資格學生免費PSAT和SAT考試。