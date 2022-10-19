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拉斯維加斯越華裔警被槍殺 檢擬要求判嫌犯死刑

本報記者／洛杉磯報導
拉斯維加斯大都會警察局在推特上發布了這項不幸的消息。（拉斯維加斯大都會警察局推特）
拉斯維加斯大都會警察局在推特上發布了這項不幸的消息。（拉斯維加斯大都會警察局推特）

拉斯維加斯大都會警察局（LVMPD）現年49歲，極可能是越華裔的資深警察蔡章(Truong Thai，譯音)，日前在處理一起家暴事件時，不幸被施暴者槍殺。該案嫌犯18日（周二）在拉斯維加斯法院過堂時，安靜的站在法官前面。拉斯維加斯檢察長表示，不排除要求法官判處被告死刑。

拉斯維加斯大都會警察局指出，10月13日凌晨約1點08分，警局接線員接到嫌犯妻子來電，宣稱嫌犯揍了她，對她家暴，於是派兩名警員前往東火烈鳥路( East Flamingo Road)800街區一帶。

這兩名警員是蔡章和吉利漢（Ryan Gillihan），他們到達案發的大學中心(University Center)和東火烈鳥路交叉口附近，看到被指稱的嫌犯駕駛的車輛。

根據警局17日發布的案發視頻顯示，蔡章身上的攝像頭捕捉到案發經過。當時他走到後來被確認為24歲的漢普頓 (Tyson Hampton)的車前，要求對方把手放在方向盤上。可以看到漢普頓聽從了命令，但隨後他看向乘客一側，將右手從方向盤上移開。可以看到蔡章把手伸進車裡，試圖阻止漢普頓，同時命令他下車。

但漢普頓並未聽從，反而開車離開，此時蔡章走回他的巡邏車時，漢普頓通過駕駛員側窗向蔡章開了18發子彈，擊中了蔡章和自己的岳母。當漢普頓逃離該地區時，從視頻內可以看到蔡章和吉利漢曾開槍還擊對方。

蔡章自1999年以來一直是拉斯維加斯大都會警察局的成員，他當下被送往日出醫院和醫療中心（Sunrise Hospital and Medical Center）治療，但因軀幹中槍流血過多死亡。據警方稱，漢普頓的岳母也接受了治療，但沒有生命危險。

警方則在警犬的幫助下逮捕了漢普頓。據警方稱，他面臨八項重罪指控，包括謀殺和謀殺未遂以及毆打和家庭毆打。他被關押在克拉克縣拘留中心，不得保釋。

蔡章留有一名19歲的女兒。目前受傷警察基金會（The Injured Police Officers Fund）為蔡章組織了守夜活動和捐贈頁面https://ipof.vegas/fallen/officer-truong-thai/，他被描述為拉斯維加斯大都會警察局「敬業」和「熱情」的警察前輩。

警察 大都會 家暴

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