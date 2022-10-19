美元猛漲 華人留學、置產吃不消

美元兌換人民幣匯率 從年初的1:6.3，截至10月18日，已上漲到1:7.2。對大部分在美華人 來說，匯率上漲意味著手中的美元更值錢；但對有些需要從中國匯錢到美國消費的華人來說，匯率大幅上漲，讓他們直呼吃不消；而一些準備使用人民幣存款買房的華人，更是損失巨大。

匯率上漲，首先受到衝擊的就是在美留學生 。大部分留學生的生活、學習費用都是由遠在中國的父母支持，家長每隔一段時間匯款到美國的賬戶。就讀河濱加州大學（UCR）的James表示，自己每年學費5萬美金左右，生活費、房租等其他費用每月3500元，加起來一年總費用是9萬至10萬。

James的父母算了一下指出，這一年美元兌人民幣匯率從6.3漲到7.15，漲幅高達14%，也就是說留學費用一年上漲1萬多。他們去年在美國的銀行賬戶上存了10萬元，以備孩子緊急需要時使用，每學期學費則通過微信在中國直接換算成人民幣支付。如今面對美元大漲，為節約開銷，就讓James先動用這筆備用金支付學費和生活費。

James表示，在美國留學多年的學生都有一定經驗，匯率低時會預先把錢轉換成美金，但剛來留學的人沒有經驗，匯率高漲，經濟壓力確實增加不少，「身邊一些同學都是在美國刷中國的信用卡，父母在國內還款，對他們來說，影響也蠻大。」

除了留學生以外，對於想在美國購置房產的新移民來說，美元大漲，讓他們的買房預算至少增加10%。洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）華人李先生年初舉家移民來美國，原打算購買一套100萬左右的房產，上半年洛杉磯房市火熱，很多人排隊加價，李先生也加入搶房隊伍，但因為多次猶豫，他一直沒有買到心儀的房子。

最近幾個月，貸款利率上漲，房價有所回落，對於持有現金的買房者來說無疑是好消息。李先生在國內有一筆650萬人民幣左右的存款，暫時存放在活期理財賬戶上，本來計劃看好房子後，隨時轉到美國全現金買房。但半年裡匯率上漲10%以上，房價卻只有小幅回落；李先生表示，如果以現在的匯率匯款買房的話損失很大，「之前650萬人民幣相當於100萬美金，現在只有91萬不到，相差9萬美金。」

美元匯率上漲，有人歡喜有人憂，不少華人計劃現在匯率高的時候出國旅遊，可以享受額外待遇；也有一些華人在美國工作，匯錢給中國的家人，對他們來說，美金越來越值錢是非常開心的事。