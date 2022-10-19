我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

公園訪客疫期驟增…餵食動物、遺留垃圾 破壞生態

記者楊青／洛杉磯報導
環保專家Becky Tuden。（視頻截圖）
環保專家Becky Tuden。（視頻截圖）

新冠疫情加州人更親近大自然，加州各地公園過去兩年訪客驟增，州立公園人數年内訪客增加五倍，公園垃圾、非法放生、人為餵食，以及非法穿越野生動物棲息區等問題叢生，引起環保組織廣泛關注和擔憂。

少數族裔媒體中心18日邀請加州環保專家對相關挑戰展開討論。與會專家表示，2020年疫情橫行期間開始，加州州立公園吸引了創紀錄的遊客數量，至今仍在持續增長當中。其中包括加州的東灣地區（East Bay Regional Park District）等州立公園。

東灣地區公園管理委員會委員Dee Rosario、環保專家Becky Tuden、 野生動物保護專家Doug Bell等人，參加當天討論。專家們表示，除了驟增遊客打擾野生動物區，帶來前所未有的人跡，遊客對野生動物的非法餵食，寵物走失，宗教或禮儀目的的放生以及大量垃圾，都對野生造成極大影響，部分瀕危野生動物甚至可能面臨遷移甚至絕跡。

Rosario表示，以前很多人去公園是希望獨處，尋找理性，現在則是全家老少使用公園，而且非常頻繁。人口的多樣性和數量的暴增，給公園帶來的巨大影響可想而知。

環保專家Tuden表示，州立公園設計的原始初衷，一方面希望保護野生動植物，另一方面也提供人類認識大自然的平台，讓人類與動物都能夠保持其多樣性持續發展。州立公園和地區野生公園，長期以來被看作是野生動物安全的棲息地，但如果他們的生活形態受到太多人類行為和活動的影響，不僅這些動物生存受到影響，也無法繼續繁殖後代。

作為州立公園野生動物保護專家，Bell表示，加州很多瀕危動物都長期生活在野生公園內，比如西部雪鴿、禿鷹、白頭鷹等都生活在東灣地區公園内，所以公園内的一些小徑放置了告示牌，警告遊人不要進入，以免打擾瀕危動物的生活，但還是很多人偏離了小路，想去哪裡去哪裡，讓瀕危動物備受威脅；還有一些無人機直接撞毀了保護性物種的窩。

疫情期間人們因為失業而放生自己的寵物數量也大幅增長，寵物放生回破壞原有的公園生態，流浪貓甚至可以對公園的小型野生動物產生直接威脅；很多人為對動物表示友好而餵養，殊不知，餵食野生動物導致動物高度聚集，出現傳染病，同時也會對其他遊客造成威脅，比如郊狼很容易適應人的存在，同時也很容易變得具有攻擊性，咬傷兒童和人，導致牠們被毀滅。

野生動物保護專家Doug Bell。（視頻截圖）
野生動物保護專家Doug Bell。（視頻截圖）
東灣地區公園管理委員會委員Dee Rosario。（視頻截圖）
東灣地區公園管理委員會委員Dee Rosario。（視頻截圖）

加州 州立公園 疫情

上一則

2022新絲路國韻花樣年華模特大賽 百人海選 圓滿落幕

下一則

鑽石吧議員候選人鄧嘉猷 重視治安捐款挺社區聯防

延伸閱讀

是福是禍？疫情喚起戶外活動興趣 加州野生公園訪客增

是福是禍？疫情喚起戶外活動興趣 加州野生公園訪客增
中國經濟被看淡 專家：年成長約3%或成常態

中國經濟被看淡 專家：年成長約3%或成常態
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
紐森：加州新冠疫情緊急狀態 明年2月底終止

紐森：加州新冠疫情緊急狀態 明年2月底終止
加州新冠緊急狀態 擬明年結束

加州新冠緊急狀態 擬明年結束
加州540億氣候危機預算領先全球 「氣候100」研討會集思廣益

加州540億氣候危機預算領先全球 「氣候100」研討會集思廣益

熱門新聞

嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

2022-10-12 15:25
美元人民幣匯率從年初的1:6.3，截至10月11日，已上漲到1:7.17。(Unsplash.com)

美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大

2022-10-13 13:51
洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
王女士收到的警方報案紀錄表。（王女士提供）

僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

2022-10-13 19:58
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
台裔大學教授陳家敏(Christine Chen)，與她的救命恩人、中國大陸移民秦浩玉（Andrew Qin）的第一次見面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／台籍教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

2022-10-14 22:04

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知