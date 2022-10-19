公園訪客疫期驟增…餵食動物、遺留垃圾 破壞生態

環保專家Becky Tuden。（視頻截圖）

新冠疫情 讓加州 人更親近大自然，加州各地公園過去兩年訪客驟增，州立公園 人數年内訪客增加五倍，公園垃圾、非法放生、人為餵食，以及非法穿越野生動物棲息區等問題叢生，引起環保組織廣泛關注和擔憂。

少數族裔媒體中心18日邀請加州環保專家對相關挑戰展開討論。與會專家表示，2020年疫情橫行期間開始，加州州立公園吸引了創紀錄的遊客數量，至今仍在持續增長當中。其中包括加州的東灣地區（East Bay Regional Park District）等州立公園。

東灣地區公園管理委員會委員Dee Rosario、環保專家Becky Tuden、 野生動物保護專家Doug Bell等人，參加當天討論。專家們表示，除了驟增遊客打擾野生動物區，帶來前所未有的人跡，遊客對野生動物的非法餵食，寵物走失，宗教或禮儀目的的放生以及大量垃圾，都對野生造成極大影響，部分瀕危野生動物甚至可能面臨遷移甚至絕跡。

Rosario表示，以前很多人去公園是希望獨處，尋找理性，現在則是全家老少使用公園，而且非常頻繁。人口的多樣性和數量的暴增，給公園帶來的巨大影響可想而知。

環保專家Tuden表示，州立公園設計的原始初衷，一方面希望保護野生動植物，另一方面也提供人類認識大自然的平台，讓人類與動物都能夠保持其多樣性持續發展。州立公園和地區野生公園，長期以來被看作是野生動物安全的棲息地，但如果他們的生活形態受到太多人類行為和活動的影響，不僅這些動物生存受到影響，也無法繼續繁殖後代。

作為州立公園野生動物保護專家，Bell表示，加州很多瀕危動物都長期生活在野生公園內，比如西部雪鴿、禿鷹、白頭鷹等都生活在東灣地區公園内，所以公園内的一些小徑放置了告示牌，警告遊人不要進入，以免打擾瀕危動物的生活，但還是很多人偏離了小路，想去哪裡去哪裡，讓瀕危動物備受威脅；還有一些無人機直接撞毀了保護性物種的窩。