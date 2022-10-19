通膨加劇 南加內陸陷「食物沙漠」 居民生活品質惡化

南加內陸部分弱勢群體社區，居民到食物銀行領取免費食品增加。（Food Bank）

全美通膨加劇，南加 市區消費者由於附近就有各種不同類別的食品超市，出行購物不會遇到很多困擾。但據內陸媒體，對住在內陸地區偏遠縣屬地區，且收入屬於弱勢群體的人士，要選擇平價、健康的食品店，就會遇到諸多問題。

比如聖伯納汀諾縣屬地蘭德斯（Landers）是一個約有居民2500人的莫哈維沙漠小鎮，距離最近的平價健康副食店購買牛奶和雞蛋，來回路程30英里。這裡被形容為「食物沙漠」（Food Desert ），而類似社區在內陸還不少。油價 及其他物價全面上漲，令這些食物沙漠地區居民生活品質愈加惡化，罹患各類疾病風險提高。

報導指出，據最近數據，內陸河濱和聖伯納汀諾地區有超過13%的居民，被認為處於糧食安全無法保障的情況。而稍早的聖伯納汀諾縣府調查顯示，該縣共有32個偏遠地區屬於食品沙漠，居民生活極其貧困，而且遠離副食品店。文章說，居住在這些地區，加上近期通膨持續新高，不斷加劇，使居民出行獲取食物來源，增加不少障礙。

文章指出，聖伯納汀諾縣整個High Desert地區，是弱勢群體且遠離平價、健康副食超市的集中社區。這裡有超過一半的居民年收入在聯邦規定的貧困線以下，換句話說，就是一個四口之家年收入不超過5萬元。該縣32個食品沙漠社區中，High Desert就占比例超過一半。今年夏季期間，河濱縣、聖伯納汀諾縣通膨指數達9.2%，位居全美第二高，導致物價全面上揚。而本來收入就低的食品沙漠社區居民，生活水平更加不堪。當地居民說，收入無法抵擋物價上漲，雖然已經限制支出，但消費清單上的食物數量還是逐漸減少。

居民消費捉襟見肘，無法獲取足夠食物，部分居民到食物銀行排隊領取免費食品。據內陸約書華樹公園附近一家食物銀行統計，從早晨7時開始，就有30輛車開始排隊等候，有的居民是從遠在50英里外的河濱縣屬地社區，前來領取免費食品。自從疫情 大流行以來，內陸部分地區來到食物銀行等候免費食物的居民愈來愈多。