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2022新絲路國韻花樣年華模特大賽 百人海選 圓滿落幕

橙縣訊
2022新絲路國韻花樣年華模特大賽，海選圓滿結束。（主辦單位提供）
2022新絲路國韻花樣年華模特大賽，海選圓滿結束。（主辦單位提供）

2022新絲路國韻花樣年華模特大賽，洛杉磯賽區海選日前在爾灣（Irvine）隆重舉行。上百位選手參加海選，陣容相當大。當天參加個人賽的最年長者87歲，最大團體參賽人數20人。親子賽更是本屆大賽亮點之一，參賽的有奶奶爺爺帶小孫女，更有一家四口齊上陣。活動提升了整個家庭的親子默契度與榮譽感，更好的完成中華文化底蘊的傳承與傳播，意義深遠。

本屆大賽洛杉磯賽區主辦方由中美華人戲劇聯盟創始人暨兩岸三地知名演員主持人楊洋，以及LCA International Group LLC聯合創始人暨知名影視製作人羅麗莎、亞洲首席名模程峻、中國首席名模邊彥陽，中國體育舞蹈第一人暨原總政歌舞團著名舞蹈表演藝術家李天翔，洛杉磯知名女高音歌唱家聲樂導師崔楠，中國知名電影導演張琦及夫人前新絲路資深模特張淼淼。

大賽分團體組、親子組別及四個年齡組別，即活力組21-27歲、魅力組28-45歲、名媛組46-65歲、優雅組66歲以上。本屆大賽面向大洛杉磯地區和橙縣地區熱愛生活、喜歡藝術、傳遞正能量的女性拋出橄欖枝。報名選手有演員、主持人、大學生、醫生、律師、會計師、教師、家庭主婦及退休人士等。

晉級選手將直接參加10月23日洛杉磯賽區總決賽，賽區優勝選手將於11月12日赴紐約參加全美總決賽，除了可以獲得由新絲路產業集團，和美國J.I.A.國際文化傳媒集團頒發的官方證書外，還有機會獲推薦簽約專業模特經紀人，得到知名時尚品牌代言人及其他演藝界發展機會。

主辦方特別向贊助商美國匯眾金融集團創始人之一副總裁Lesley Jen，聖瑪利諾美妍科技創辦人Cindy Kuo，場地贊助方Ugrow Education Irvine Art Center創始人Eve Xu，人在加州和我愛爾灣的創辦人李智海等表示感謝。

洛杉磯 親子 爾灣

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