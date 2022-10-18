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棕櫚谷美國商銀ATM遭爆破 南加竊盜手法升級

洛杉磯訊
圖為遭竊盜爆破的ATM提存機。（洛縣警局特別工作小組推特）
圖為遭竊盜爆破的ATM提存機。（洛縣警局特別工作小組推特）

南加日前發生系列快閃搶劫案令商家和居民驚嚇不小，如今竊盜再出新招，開始對銀行自動取款機（ATM）下狠手。近日竊盜試圖利用爆炸裝置，對棕櫚谷市（Palmdale）美國商業銀行ATM爆破搶劫，無奈沒有得逞。警方表示，尚無嫌犯線索，對案件進一步調查中。

圖為遭竊盜爆破的ATM提存機。（洛縣警局特別工作小組推特）
圖為遭竊盜爆破的ATM提存機。（洛縣警局特別工作小組推特）

據當地媒體報導，案件發生在16日（周日）清晨4時許，一聲巨響驚醒附近社區居民。警方接到報警趕到現場調查，美國商業銀行（Bank of America）放置在公共場所的一台自動取款機遭毀壞，竊盜試圖獲取取款機現鈔，將機器爆破損毀。所幸取款機有驚無險，竊盜沒有得逞。案發地點位於市區50th Street West 和West Avenue N兩個街路交匯處。

洛杉磯縣警局特別執法警力爆破專家很快趕到現場，發現自動取款機一側蓋板脫落在地上，且發現有爆炸裝置。警方表示，儘管取款機遭到嚴重損壞，但竊盜並未盜走任何現鈔。

爆炸現場附近社區居民表示，他們從一英里外就聽到爆炸聲，並且部分居民及商家的窗子玻璃被巨大聲響震碎。

警方表示，正在對這起ATM機爆炸案進一步調查，但確認對附近社區沒有構成危險。

南加 洛杉磯

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