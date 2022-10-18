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Fairlife涉虐待奶牛 消費者集體訴訟 有華人已獲賠償

記者趙健／洛杉磯報導
2022年4月27日及在此之前購買過Fairlife奶製品的消費者，可獲得現金賠償。（受訪者提供）
2022年4月27日及在此之前購買過Fairlife奶製品的消費者，可獲得現金賠償。（受訪者提供）

洛杉磯居民趙女士近日獲得一次申請索賠的機會，所獲賠償針對的群體是曾在2022年4月27日之前購買過Fairlife，或Fair Oak Farms奶製品的消費者。雖然趙女士購買牛奶時的發票早已丟失，但她仍符合獲賠資格，並成功地提交了索賠申請；相關索賠申請的提交截止日為2022年12月27日。

9月28日，美國地區法官 Robert M. Dow Jr. 批准了一項2100萬元的集體訴訟和解案，平息了原告對Fairlife、Fair Oaks Farms、及其母公司可口可樂虛假宣傳的指控。Farlife曾在牛奶外包裝上聲稱，該品牌的奶源均產自「經過精緻照料護理，生活極其舒適」的奶牛。然而，這項2020年發起的集體訴訟指出，被告公司存在虐待奶牛的情況。這與其網站和產品包裝上宣傳的內容嚴重不符，屬於對消費者的欺騙。消費者為該產品支付了「奶牛被精心照料」部分的溢價，但這些錢顯然沒有被用在該用的地方。

根據和解條款，集體訴訟的成員可以獲得賠償，這些產品包括Fairlife或Fair Oak Farms旗下的牛奶、冰淇淋、黃油、酸奶等奶製品。這意味著所有在2022年4月27日，及在此之前購買過Fairlife或Fair Oak Farms旗下奶製品的消費者均可獲得相應賠償。

Fairlife索賠網站顯示，每個家庭僅限提交一份索賠申請，有購買證明的索賠申請可獲得最高100元的現金返還，無購買證明的索賠申請也可獲得最高20元的現金返還，索賠申請提交截止日期為2022年12月27日。

新包裝上已經沒有關於奶牛的描述。（受訪者提供）
新包裝上已經沒有關於奶牛的描述。（受訪者提供）

趙女士說，她是這個品牌的忠實粉絲。因為覺得這個品牌的牛奶口感醇厚，包裝美觀，基本上每週都會購買。但最近從社交平台上得知這家奶製品公司虐待奶牛，看到相關視頻後非常震驚。雖然受到欺騙的消費者可以獲得賠償，但是她認為那些被虐待的奶牛比消費者更可憐，它們也應該得到賠償。

牛奶 可口可樂 洛杉磯

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