我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

調查顯示洛縣窮人上網更貴？電信商斥誤導

記者趙健／綜合報導
洛杉磯低收入居民反而需要承擔更貴的網費。（unsplash.com）
洛杉磯低收入居民反而需要承擔更貴的網費。（unsplash.com）

隨著全世界開始步入「後疫情時代」，遠程辦公、居家辦公、網上教育等需求增加，讓人們的生活更加依賴網路。根據一份最新調查，在洛杉磯縣，低收入居民甚至需要花費更多的錢，才能獲得與富裕社區同等水平的寬帶服務。

近日，加州社區基金會和洛杉磯數位平等聯盟（The Digital Equity LA coalition）發布的報告顯示，在貧富不同的社區中，網路服務商提供服務的價格和標準也不相同。低收入家庭、少數族裔和外來移民需要花更多錢，才能享受與富人社區同等的網速；而相對富裕的社區反而提供更多的優惠，和更高品質的寬帶服務。

調查報告顯示，貧困率大於30%的社區，每月需負擔的網費約70元，享受的最高網速只有500Mbps；而同樣的寬頻套餐，在貧困率低於15%以下的社區只需花費54元。

另外，如網路服務商Spectrum會為貧困率在2%至19%的社區，提供長達兩年每月費用為30元的寬頻套餐，但面向貧困率高的社區並沒有這樣的優惠套餐設置。在AT&T及Frontier等網路服務商中，尚未發現存在此類僅向富裕社區推出的優惠活動。

據加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission )的資料顯示，在洛杉磯縣，作為覆蓋率最高網路服務商，Spectrum為多達97%的家庭提供寬頻服務，所以針對該服務商的調查統計結果，對整個調查報告結果的影響很大。

對於該調查結果，Spectrum表示強烈不滿，認為該報告「故意誤導」公眾。 Spectrum發言人表示，公司服務的價格設定並無過多差異，僅新用戶或者部分尋求網速升級服務的用戶，才可能享受一些短期折扣，但在這之後也會很快恢復正常價格。 「Spectrum的網速全國統一，我們為分布在41個州的每個市場的用戶提供完全一致的網速套餐。」

AT&T發言人表示，公司致力於在洛杉磯縣的客戶和企業提供便宜和優質的寬頻服務，所有低收入家庭、高收入家庭、農村地區和城市區域，都享受同等價格的套餐。AT&T在過去三年已經在大洛杉磯地區投入26億元資金。

據洛杉磯加州大學鄰里知識中心主任（UCLA Center for Neighborhood Knowledge）Paul Ong指出，缺乏公平的寬帶服務是一個長期存在的問題。據American Community Survey去年的調查報告顯示，在加州，年收入在2萬元的家庭中，有30%的家庭沒有接入網路。在洛杉磯和中央谷地(Central Valley)，19%的居民（約200萬人口）未使用寬頻服務，而這當中70%的人與網路無緣的原因是因為網費太貴。

洛杉磯 低收入 加州大學

上一則

Fairlife涉虐待奶牛 消費者集體訴訟 有華人已獲賠償

下一則

涉種族主義醜聞 梁家訓、薩迪洛遭免委員會職權

延伸閱讀

涉種族主義醜聞 洛市兩議員被免去委員會職權

涉種族主義醜聞 洛市兩議員被免去委員會職權
洛市越野自行車手被汽車撞飛不治 警懸賞5萬緝兇

洛市越野自行車手被汽車撞飛不治 警懸賞5萬緝兇
洛興雅人殺洛興雅人 2名難民營領袖遭砍殺

洛興雅人殺洛興雅人 2名難民營領袖遭砍殺
雨炸北台灣 宜蘭210人受困 新北汐止社區撤130人

雨炸北台灣 宜蘭210人受困 新北汐止社區撤130人
消費者回歸 洛市中心零售業復甦

消費者回歸 洛市中心零售業復甦
老翁遇逃犯劫車 遭安全帶拖行亡

老翁遇逃犯劫車 遭安全帶拖行亡

熱門新聞

嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

2022-10-12 15:25
美元人民幣匯率從年初的1:6.3，截至10月11日，已上漲到1:7.17。(Unsplash.com)

美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大

2022-10-13 13:51
阿茲海默症應盡早治療。（unsplash.com）

阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者

2022-10-10 16:58
王女士收到的警方報案紀錄表。（王女士提供）

僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

2022-10-13 19:58
台裔大學教授陳家敏(Christine Chen)，與她的救命恩人、中國大陸移民秦浩玉（Andrew Qin）的第一次見面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／台籍教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

2022-10-14 22:04
華人房產經紀的通話記錄裡已被詐騙電話和短信佔滿。（受訪者提供）

詐騙橫行 地產經紀成最大狩獵目標

2022-10-11 02:20

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠