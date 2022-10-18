紐森與盟友對立 暗指Lyft藉30號提案「搶錢」

加州州長紐森反對第30號提案。（AP）

美聯社報導，加州 向富人徵稅，以幫助更多電動車 上路的第30號提案（Proposition 30），似乎是替以氣候領導聞名的州贏得民主黨人支持而量身定制的。然民主黨籍加州州長紐森 （Gavin Newsom）卻是該提案最令人矚目的反對者，在這項議題上，他站在自己盟友的對立面。

這項提案，將對年收入超過200萬元的個人，增加1.75%稅率，受影響者不到4萬3000人。加州分析師預估，該提案將使加州每年籌集高達50億元資金，用於幫助購買電動車與興建充電站，部分資金也會用於撲滅野火相關資源。

環境和健康組織支持者表示，加州需專門資金，加快從汽車至電動車的過度期，幫助降低全球排放。交通運輸占加州溫室氣體排放的40%，日益致命的野火，是另一個主要碳排放來源。

加州環境選民（California Environment Voters）組織首席執行官Mary Creasman說，沒有類似這樣的措施，就無法實現加州的氣候目標。

然紐森卻將第30號提案，冠上網約車巨頭Lyft的「搶錢」之名。該公司為該提案至少花費4500萬元。加州監管機關規定，至2030年，所有網約車出行都需實現零排放。而優步（Uber）尚未對該提案表態。

Lyft公司為30號提案至少花費4500萬元。(Lyft臉書)

紐森在一則電視廣告中說，「別被愚弄，第30號提案被宣傳為一項氣候倡議，但實際上是由一家公司設計，目的是使他們公司受益。」

面對紐森幾乎肯定當選的連任之路，第30號提案可能成為民主黨最具爭議的部分。幾個月前，加州空氣監管機關批准一項由紐森支持的計畫，亦即在2035年前，禁止在該州銷售大多數的新型汽油動力車。紐森指出，他已投入100億元，用於旨在促進未來電動車採用的各種計畫。

第30號提案籌集資金的一半，將進入一個股票帳戶，該帳戶可用來幫助人們購買電動車，或讓更清潔的送貨卡車、公車甚至電動自行車順利上路。

除紐森外，反對該提案者還有加州教師協會、加州商會和部分風險投資家。

與此同時，無黨派立法分析辦公室表示，該提案可能會根據某些預算規則，迫使其他領域支出減少。

支持該提案者包括加州民主黨、清潔空氣聯盟、自然資源保護委員會和美國肺臟協會等。他們不同意有關該提案使Lyft特別受益的說法。

支持者認為，雖然紐森對電動汽車基礎設施的現有承諾意義重大，但加州需更穩定的長期收入來源，若該提案通過，將持續20年。