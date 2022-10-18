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周末風暴後 南加回暖3天「相當平靜」

編譯組／綜合報導
南加州未來三天氣溫變暖，呈穩定的天氣型態。(本報檔案照)
南加州未來三天氣溫變暖，呈穩定的天氣型態。(本報檔案照)

洛杉磯時報報導，經過周末的風暴，迫使包括聖伯納汀諾縣部分地區居民疏散後，南加州未來三天將是溫暖、穩定的天氣型態，部分地區高溫將達90多度。

奧克斯那（Oxnard）國家氣象局氣象學家沃福德（Mike Wofford）表示，至19日止，南加州各地氣溫相較溫暖。「18日溫度會比17日高出五度，19日會再較前一天上升五度左右。」

國家氣象局指出，17日許多的地方溫度達80度，至19日止，部分地區溫度達90多度，這是從海岸至山谷「逐漸升溫」的一部分。

沃福德說，與剛過去的周末風暴、降雨相比，17日起整個星期的天氣，相較來多「相當平靜」。日前的風暴，因擔心可能引發泥石流，導致聖伯納汀諾縣埃爾多拉多（El Dorado）和「蘋果山火」（Apple Fire）焚燒地區，包括Oak Glen、Forest Falls和Mountain Home Village等地居民，15日下午被迫疏散。

暴雨影響洛縣東部，特別是河濱縣與聖伯納汀諾縣等地，至16日上午，許多地區仍處與洪水監控（folld watch）。而東洛杉磯地區一些城市如波莫那（Pomona）等地，15日則收到冰雹和大風警報。

國家氣象局聖地牙哥辦公室氣象學家奧斯萬特（Casey Oswant）說，「山區降雨最多，即使是沙漠，也帶來不少雨量」，包括河濱縣與帝國縣（Imperial County）15日降下約兩吋雨量。

風暴 加州 南加

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