加州新冠緊急狀態 擬明年結束

加州明年解除新冠緊急狀態，為了給州民更安全的環境。(加州公共衛生局)

加州 州長紐森（Gavin Newsom）17日宣布，加州在新冠肺炎（COVID－19）疫情 開始實施的緊急狀態 ，擬在2023年2月結束。

據報導，在當天舉行的電話會議上，州長表示正計畫在2023年2月28日，結束加州三年前實施的新冠緊急狀態。根據州長辦公室資訊，之所以確定這個時間結束緊急狀態，主要是可以讓州府有足夠時間，應對今冬可能出現的新冠肺炎感染數可能激增狀況，讓地方政府也有時間採取應對辦法。

加州衛生福利廳廳長加利（Dr. Mark Ghaly）表示，自疫情開始後，加州通常在晚秋及冬季出現感染病患數量激增情況。今年也可能如此，所以州府相關單位會密切關注疫情發展，並適時採取應對策略。在加州未來數個月逐漸解除疫情緊急狀態過程中，州府會繼續實施針對下一階段疫情的SMARTER Plan，這套計畫目的是希望進一步削弱今後新冠疫情及其它傳染性疾病危害。

根據本次電話會議後發布的新聞消息，州府會與立法機關合作，將緊急狀態中部分實施辦法納入法規範疇。比如協助護士分配新冠治療藥物，確保實驗室人員可以繼續處理新冠測試樣品等。州長紐森在新聞發布中表示，在整個疫情大流行期間，加州實施的各項策略都是依照科學和數據，從而得以最快速挽救感染病患生命。加州實施疫情緊急狀態是用來保護加州民眾生命的有效必須手段，沒有緊急狀態，會有更多人感染和失去生命。他強調「憑藉已經確立的運營準備，及持續措施，加州已準備好逐步結束緊急狀態。」