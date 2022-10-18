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美元強漲 出國旅遊正划算 土耳其12天遊團費僅千元

記者邵敏／洛杉磯報導
乘坐熱氣球，在空中領略卡帕多西亞獨特的喀斯特地貌。（受訪者提供）
乘坐熱氣球，在空中領略卡帕多西亞獨特的喀斯特地貌。（受訪者提供）

近半年來美元強勢上漲，直接導致出國遊非常火爆，不少南加華人呼朋喚友舉家出遊，因為手中的美金比以往更值錢。旅行社更是抓住時機，推出性價比超高的團隊遊，一家公司日前推出的土耳其12天豪華遊定價僅1299元。

美遊假期（C&O Travel Inc）最近推出土耳其12天10晚豪華遊，包含全程五星級酒店住宿、一晚特色洞穴酒店，期間所有的餐費、景點門票也都在內，另外還贈送土耳其肚皮舞表演，當地的行程總費用是1299元。

公司負責人Aaron梁表示，價格與之前相比便宜很多，同樣的行程年初定價1600多元、1400多元。 Aaron說，「顧客都覺得現在這個價格超乎想像的便宜，那旅行團賺什麼錢，實際上我們的服務質量保持不變，主要原因就是美元匯率上漲，導致團費下降。」

今年4月，美元與土耳其貨幣里拉的匯率是1:14，截止10月14日匯率上漲至1:18.56，半年來漲幅已超過30%。 Aaron指出，美元升值，里拉貶值，當地接待外國遊客的五星級酒店也會漲價，但幅度遠沒有美元漲幅那麼大，因此遊客會切實感受到美元強勢帶來的消費新體驗。

歷史悠久、集不同文明於一身的土耳其，是眾多遊客的嚮往之地。探秘保存完整的以弗所古城，漫步在安塔利亞老城區卡勒伊奇，感受地中海的浪漫風情；行程將探訪曾經的羅馬帝國、拜占庭帝國、奧斯曼帝國中心、「荷馬史詩 」中的特洛伊城、「星球大戰 」拍攝地棉花堡、希拉波利斯古城遺址的半月形古劇場；另外還可以自費乘坐熱氣球，在空中領略卡帕多西亞獨特的喀斯特地貌。

美遊假期此次推出的土耳其12天豪華遊出團時間分別是11月4日、12月1日、1月2日。Aaron介紹，行程除九晚五星級酒店外，一晚豪華洞穴酒店將帶來特別的體驗，「洞穴酒店一晚費用相當於五星酒店三晚的價格，每個房間都不一樣，客人評價非常高，感覺比歐洲城堡酒店好。 」住得好，吃得也好，遊客將品嚐當地特色美食，包括土耳其烤魚、烤肉、烤羊排等，每日早餐也在五星酒店享用。

高性價比的旅行團吸引眾多旅行者，不少顧客認為，如今的美金強勢只是暫時，必須抓緊機會出國遊。此外，旅遊市場的火爆與後疫情時代的報復性消費緊密相關。

Aaron表示，出境遊從今年2月開始逐漸恢復，但當時參加旅行團的遊客，還會擔心旅行中感染病毒。等到了6、7月，大部分遊客都已消除顧慮，選擇與病毒共存。「疫情憋了兩年多，確實需要出遊放鬆，我發現朋友圈中很多人都在歐洲各國旅行。」Aaron說，從美國本土華人客戶來說，他們公司現在的業務幾乎是疫情前的兩倍，「加上中國大陸遊客比較少，很多人非常享受景點人少寛鬆的體驗。」

土耳其聖索菲亞大教堂，此行中的一個旅遊景點。（受訪者提供）
土耳其聖索菲亞大教堂，此行中的一個旅遊景點。（受訪者提供）
「星球大戰 」取景地棉花堡。（受訪者提供）
「星球大戰 」取景地棉花堡。（受訪者提供）

匯率 疫情 華人

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