加州老人調查：44歲時最幸福 逾半認為疫情提高生活滿意度

大多數加州老人認為：44歲時最幸福。（pexels.com）

據最新調查發現，大多數加州 老人認為：44歲左右是他們一生中最幸福的時光，也就是對大多數人而言，正式步入「中年」的年齡入口。

據生活網站Mixbook最新的調查結果顯示，加州老人認為44歲是他們主觀幸福感受最強烈的年齡，這與全國平均水平一致，但也有一些州的結果差異很大。馬里蘭州的老人認為自己在37歲時就達到生活滿意度的頂峰，而佛蒙特州則要等到63歲。此次調查的受訪對象全部是65歲以上的老人。

據該調查的研究人員分析，之所以會在中年時感覺更幸福可能是因為此時的職業和家庭狀況都相對穩定，有相對體面的收入來應付生活開支，同時也有能力購物、外出就餐和和度假。

雖然人類也一直在嘗試研究尋找「真正幸福」的密碼，但幸福感其實更多時候來自很主觀的感受。這項綜合調查還有一些有趣的發現，有四分之三受訪者會選擇為了愛情放棄財富；有大約79%的受訪者表示滿意自己的職業；還有 58%受訪者表示對自己在生活中建立的個人關係感到滿意，不需要再尋求新的關係。

調查還發現，超過一半的受訪者認為，疫情 提高了他們對生活的滿意度。大流行當然給了大家足夠的時間來思考什麼是真正重要的。 Mixbook還詢問了受訪者對自己生活的哪個方面最滿意，大多數人認為是在生活中建立的人際關係。

Mixbook的營銷總監Leslie Albertson說：「雖然驅動我們幸福感的因素可能會有所不同，但我們與朋友和家人的關係是幸福的核心。」

其實在早前，一份美國國家經濟研究局（NERB）針對132個國家的幸福指數 的研究結果曾顯示，大多數發達國家的人在47.2歲時，感到這是一生中「最糟糕的時光」，也就是所謂的「中年危機」。該調查數據是根據1972至2018年的「綜合社會調查」數據，發現幸福感從18歲之後呈現自由落體，中年處在谷底，之後又在60多歲時攀升。

對此，「幸福曲線」 的作者Jonathan Rauch在書中這樣分析，有時人們會覺得中年時期很容易因為社會環境等原因感到失望等負面情緒，但所謂的「中年危機」其實只是短暫的，之後幸福感會很快恢復。