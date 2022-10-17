亞凱迪亞市義診 600人參與

當天體檢項目眾多，很多地方都排著長隊，但秩序井然。（記者邵敏／攝影）

國際佛光會洛杉磯 協會亞市分會與南加州大學亞凱迪亞 醫院（USC Arcadia Hospital，前美以美醫院），10月16日（周日）聯合舉行「2022年諸事吉祥義診」活動。當天至少有五六百人就診，一些民眾凌晨4時就開始在醫院排隊，並稱「非常值得等待」。

義診活動在南加大 亞凱迪亞醫院舉辦，不問身分不查收入，限18歲以上人士，所有健康檢查都是免費。檢驗項目包括肝腎功能、甲狀腺、膽固醇、糖尿病等24項生化檢查的驗血，另外還有骨質疏鬆檢查、頸動脈超音波中風篩檢、聽力檢查、流行性感冒疫苗注射、血壓檢查、失智精神狀態篩檢、體脂肪檢查、醫師諮詢、營養師諮詢等共十項檢查。

據洛杉磯佛光協會亞市分會督導黃雅芬介紹，不少民眾凌晨4時就來到現場排隊，至上午9時已有五百多人前來就診。人們大多來自聖蓋博谷各城市，也有民眾一早從爾灣（Irvine）、喜瑞都（Cerritos）等較遠的地方趕來，前來就診的以華人為主，也有西裔、印度裔等其他族裔。

義診活動在南加大亞凱迪亞醫院舉辦，不問身分不查收入，所有健康檢查都是免費。（記者邵敏／攝影）

黃雅芬說，舉辦義診活動可以給民眾提供便利，一些人因沒有身分害怕去醫院看病，也有一些人平時沒有時間約醫生就診，「我們的義診活動不問身分，開始時間也很早，可以為這些人提供方便。而且所有的檢查報告除驗血外，當天都可以出結果，有任何問題馬上諮詢專科醫生。」

來自喜瑞都的李女士一早陪同父母前來做驗血和甲狀腺篩查，一家人8時不到就在現場排隊等候。她認為，這樣的免費義診很好，非常值得排隊等待，「義工服務熱情，活動組織專業，一上午我們可以檢查很多項目，比平時預約醫生看病方便很多。」

國際佛光會洛杉磯協會亞市分會，與南加州大學亞凱迪亞醫院聯合舉行義診活動。（記者邵敏／攝影）

西來寺現任住持慧東法師當天也在義診現場，他表示，每年國際佛光會洛杉磯協會都會為社區提供各種醫療服務，希望能服務不同種族和文化背景的人，讓更多人能受益。

洛杉磯佛光協會亞市分會會長趙逢君表示，亞市分會與南加大亞凱迪亞醫院合辦義診，今年已邁入第20年，這個受到民眾肯定的義診，每年吸引近六百名不同年齡層的民眾前來體檢。

當天活動醫生陣容強大，眼科檢查就有八名專業醫生看診，很多地方都排著長隊，但秩序井然。義診針對民眾所需，在三個半小時內提供多項重要檢查及專科醫師諮詢，省時、快速，這是疫情之後，國際佛光會洛杉磯協會亞市分會聯合南加大醫院再次為大眾所做的利民服務。