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南加健保創新論壇 鼓勵創業 分享最新醫療研究

記者張庭瑜╱阿罕布拉市報導
「南加健保創新論壇」參與民眾及嘉賓合影。（記者張庭瑜/攝影）
「南加健保創新論壇」參與民眾及嘉賓合影。（記者張庭瑜/攝影）

南加玉山科技協會與仁愛醫院15和16兩日合辦「南加健保創新論壇」，邀請近20位重量級來賓，分享最新醫療研究、癌症檢測新知、遠端醫療未來展望。

玉山協會理事長俞寧寧表示，仁愛醫院與南加玉山科技協會對於遠端醫療趨勢都有共同的興趣，而聯合舉辦本次活動。俞寧寧強調，研討會的目的不僅是讓觀眾了解最新醫療趨勢，也讓大家了解台灣移民們在各自領域上發光發熱。

活動總召曾顯榮表示，藉著這次研討會把全世界頂尖的醫學專家齊聚一堂，討論全美醫學趨勢，如AI、遠程醫療等方向，希望能共同推動人類的健康福祉和進步。

邱文達醫生（左）頒發感謝狀給吳建宏教授。（記者張庭瑜/攝影）
邱文達醫生（左）頒發感謝狀給吳建宏教授。（記者張庭瑜/攝影）
邱文達醫生（左）頒發感謝狀給演講者波薩達斯教授。（記者張庭瑜/攝影）
邱文達醫生（左）頒發感謝狀給演講者波薩達斯教授。（記者張庭瑜/攝影）
俞寧寧（左）頒發感謝狀給演講者周慧泉。（記者張庭瑜/攝影）
俞寧寧（左）頒發感謝狀給演講者周慧泉。（記者張庭瑜/攝影）

仁愛醫療集團執行長邱文達醫師表示，合作主辦這次醫療創新大會，希望能提升年輕人創業能力，也幫助他們。為期兩天的活動也邀請到內分泌、神經、外科等各科專家，藉著這次機會也能讓年輕人了解美國最新醫療趨勢，同時也了解醫學界新創走向。

洛杉磯加州大學醫學院外科系助理教授吳建宏表示，其實甲狀腺癌發生機率並不高，但因其位置特殊，往往容易被忽視，有一段時間各國政府就多番鼓勵民眾照超音波、或做抽血鑑測。檢測出有微小腫瘤的民眾往往因擔憂過度，進而做手術移除。但根據他的經驗，只有非常小部分人才會患甲狀腺癌。因此他也呼籲民眾，若感覺脖子兩側有不適，可以先向內外科專業醫生求證，不但可以儘早確定腫瘤的性質，也能減少不必要的手術。

南加玉山科技協會理事與仁愛醫療集團執行長邱文達醫生合影。（記者張庭瑜/攝影）
南加玉山科技協會理事與仁愛醫療集團執行長邱文達醫生合影。（記者張庭瑜/攝影）
有近百位民眾參與這次講座。（記者張庭瑜/攝影）
有近百位民眾參與這次講座。（記者張庭瑜/攝影）

研討會中，BioLegend總裁賴正光與來賓分享自己從研究、創業、及公司最新研究方向等心路歷程。主講人還有全心醫藥生技周慧泉總裁、洛杉磯加大朱亞珍教授、神經內科廖敏妃教授、小兒血液腫瘤科喬納斯（Steven J. Jonas）教授、南加大臨床醫學暨化學工程副教授李傑里（Jerry Lee）音譯等人。玉山協會副理事長劉登凱、理事張智為、財務長陸廣恩等人皆出席。

為期兩日研討會，除了特邀多位重量級來賓，主辦方同時舉辦創意創業團隊競賽項目，讓多個團隊推出各自研發最新項目，並將於16日（周日）決賽選拔出冠軍。玉山基金會也將於當日為冠軍團隊頒發15000元獎金，表達對於年輕科技創業者鼓勵及支持。 

醫學 南加大 腫瘤

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