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加州汽油價格 11月底可望降回5元

記者邵敏╱洛杉磯即時報導
10月16日，亞凱迪亞市一些加油站的普通汽油價格已回到6元以下。（記者邵敏╱攝影）
10月16日，亞凱迪亞市一些加油站的普通汽油價格已回到6元以下。（記者邵敏╱攝影）

加州駕駛人可能很快就會看到汽油價格下降，專家預測11月底之前，每加侖汽油平均價格將回到5元的低位。主要原因是煉油廠出現的問題很快得到修復，以及加州計畫使用冬季混合燃料，以幫助降低汽油價格。

加州汽油價格在10月3日和4日創下歷史新高，高峰期，一加侖普通無鉛汽油的價格為6.49元。 Gas Buddy石油分析主管德漢（Patrick De Haan）認為，加州汽油價格上漲，主要是高昂的天然氣稅、煉油廠的供應有限等原因造成。

「當一件小事出現問題時，煉油廠就可能會停工幾天。」德漢說，「這類似於在公路旅行中遇到爆胎或擋風玻璃上的石頭，可能這些都是小問題，但對煉油廠來說，就需要一段時間才能自行解決。」

汽油價格最近幾天已略有下降，美國汽車協會(AAA) 報告10月13日（周四）加州每加侖平均汽油價格為6.19元。德漢預測價格將進一步下跌，「一旦這些煉油廠問題在接下來的幾周內得到解決，我預計加州汽油的價格將回到6元以下。」10月16日，洛杉磯縣亞凱迪亞市一些加油站的普通汽油價格已跌破6元。

最重要的是，加州很快使用冬季混合燃料。汽油混合物的生產成本較低，但通常在夏季不允許使用，因為它更具污染性，一般情況下直到10月31日之後，才允許使用更便宜的冬季混合燃料。加州州長紐森（Gavin Newsom）呼籲該州的空氣資源委員會，今年早些時候允許轉換成冬季混合燃料，以幫助降低汽油價格。

他說：「我們將可以看到加州每加侖汽油平均價格回到5元的低位，比現在的價格低1元，如果一切順利，可能會在11月底之前。」

更多的救濟金也可能很快就會打到民眾的銀行帳戶，加州於10月7日開始發放中產階級退稅，以幫助抵消創紀錄的高通脹和汽油價格，符合條件的加州人最多可獲得1050元。

司機還可以通過在Ralphs、Exxon Mobile和Vons等地註冊，提供汽油交易的獎勵計畫，獲得更便宜的汽油價格。GasBuddy、Waze或谷歌地圖等應用程序也可以幫助司機找到該地區最便宜的汽油。

專家預測 11 月底前，每加侖汽油平均價格將回到 5 元的低位。圖為10月16日...
專家預測 11 月底前，每加侖汽油平均價格將回到 5 元的低位。圖為10月16日亞凱迪亞市汽油價格。（記者邵敏╱攝影）

加州 油價 亞凱迪亞

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