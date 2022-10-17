消費者回歸 洛市中心零售業復甦

DTLA一角。（記者朱敏梓╱攝影）

洛杉磯 市中心的零售業 正在反彈，在過去兩年新冠大流行迫使他們大部分人只能在線購物後，消費者渴望親自去實體店體驗購物。

洛杉磯市中心商業改善區 (DCBID) 執行董事尼克格里芬（Nick Griffin）表示，購物者正在返回市中心在實體店購物。市中心今年已如預期反彈，零售規模和多樣性都在增長。

在最新的零售報告中，DCBID將蓬勃發展的市場歸功於多樣性、密度和創造力，每平方英里目前有 740多家零售商 和近160家食品和飲料店，提供的產品和服務範圍在隨著時間推移而擴大。

在大流行之後，最新的零售趨勢表明消費者渴望更新體驗，而不是瀏覽網站。格里芬表示，購物者回到洛市市中心，在金融區的FIGat7th櫥窗和時尚區購物，然後在ROW DTLA享用午餐並與朋友會面。

市中心預估每天有50萬流動人口，每年有超過8萬5000名居民和1500萬遊客，以洛杉磯最多樣化的商店和娛樂場所之一吸引人們，年零售額高達50億元。

該報告指出了標誌性地點，例如 Apple Tower Theatre（一座歷史悠久的劇院建築改建為 Apple Store）和 Jumpman LA（屋頂設有籃球場的運動鞋店），這些具有前瞻性的零售商重新定義了購物體驗。

除了傳統商店，DTLA還新增了各式各樣的服務。在其 2022 年第二季度市場報告中，DCBID發現 DTLA零售業的空置率從第一季度的6.6%下降至6.3%。

格里芬預計消費者基礎也會擴大。他說，隨著市中心員工人數超過30萬人，以及不斷增長的遊客和住宅人口，市中心已準備好支持從本地企業到國內和國際品牌的各種零售商入駐。