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張勝雄 面對面傾聽選民意見

記者邵敏╱亞凱迪亞報導
眾多市民參加競選活動，支持亞市曾經的老市長張勝雄參選。（記者邵敏╱攝影）
眾多市民參加競選活動，支持亞市曾經的老市長張勝雄參選。（記者邵敏╱攝影）

11月8日的期中選舉將到來，洛杉磯縣亞凱迪亞（Arcadia）市議員第3區候選人張勝雄（Sheng Chang）10月16日舉辦競選活動，邀請選民面對面交流，傾聽每個人的意見。

退休醫師張勝雄是亞市第一位華人議員和市長，也是該市華協創始會長，時隔18年再次參加市議員競選。他指出，亞市現在面臨治安、遊民等各種急需解決的問題，市政府與市民沒有很好的交流渠道，議員應認真傾聽市民意見，「今年新成立的第三區，對我來說是個很好的機會，因此我決定再次參加競選，為市民服務。」

當天舉辦的競選活動，眾多市民前來參加，支持這位亞市曾經的老市長參選。張勝雄說過去兩個月，已拜訪第3區約1500個家庭，了解到很多市民的具體訴求，「但這遠遠不夠，我希望藉今天這個機會，和更多選民直接面對面溝通交流，傾聽他們的意見。」

張勝雄提出自己的主要政見，市政府要提高效率為市民服務，市議會要誠心為選民做事，市議員更要有擔當，講的話就要實現。此外，他認為亞市應保持獨立性，不要受其他城市影響，選出市民真正需要有經驗的市議員。

針對目前市民普遍關心的治安問題，張勝雄表示，警局要增加警力和街面巡邏，警民之間密切合作，鼓勵市民看到可疑的事情馬上報告，並在家中安裝監控探頭等防盜設施。他還提到，正在倡議亞市通過一些法案（Measure CA），其中有一項就是允許亞市設立城市級別的檢察官，有權對犯罪分子處以刑罰，警局也可依法抓捕，不像現在警察抓了嫌犯送到洛縣地方檢察官辦公室，很快就被釋放，犯罪分子重新回到街頭，為所欲為。

關於遊民問題，張勝雄表示要堅持個案處理原則。吸毒、嗜酒上癮的遊民，應送到戒毒中心；精神上有問題的遊民，應送到醫院接受治療；有些遊民因與家庭成員不合出走，應增加他們和家庭的聯繫。對於是否在亞市建立遊民小屋（Tiny Shelters)，張勝雄堅決反對，他認為遊民屋只會吸引更多遊民來到亞市，「洛杉磯縣、市政府有眾多資源和經費，建立遊民小屋應該是他們的主要責任。」

參加張勝雄16日競選活動的嘉賓，包括亞市市議員戴守真 (Sho Tay)、老市長Bob Harbicht、杜瓦迪（Duarte）市議員康佳琛(Samuel Kang）等人。

亞市第3區候選人張勝雄10月16日舉辦競選活動，邀請選民面對面交流。（記者邵敏╱...
亞市第3區候選人張勝雄10月16日舉辦競選活動，邀請選民面對面交流。（記者邵敏╱攝影）
張勝雄（左一）、杜瓦迪市議員康佳琛(左二）、亞市議員戴守真（右一）、老市長Bob...
張勝雄（左一）、杜瓦迪市議員康佳琛(左二）、亞市議員戴守真（右一）、老市長Bob Harbicht（右二）。（記者邵敏╱攝影）

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