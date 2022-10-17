波特選連任 會爾灣華裔選民

國會議員波特（圖右）與爾灣加大教授Kathleen Treseder在華裔選民見面會中回答出席者的提問。（記者蕭迪玉╱攝影）

競選連任的民主黨籍國會眾議員波特 （Katie Porter）16日在爾灣舉行一場華裔選民見面會，爭取華裔社區的支持。

波特所屬的聯邦眾議院47選區以橙縣靠海的城市為主，包括新港灘、拉古納灘、杭廷頓灘、海豹灘、柯斯搭梅沙及爾灣市，選區內亞太裔選民約占15%，她的競選對手是共和黨籍的前加州州眾議員Scott Baugh。

波特強調她是國會亞太裔小組(AAPI Caucus)成員，特別關注橙縣亞太裔前往外國旅遊探親時的安全，定居橙縣的越裔美國公民Michael Nguyen，妻子是爾灣加大 醫院的護士，在越南被控企圖顛覆政府的罪名，經過波特與多位國會議員努力營救，在被監禁兩年後，最近終於獲釋返美。目前波特正致力營救在中國監獄的華裔牧師林大衛(David Lin)，現年67歲的林大衛在中國入獄16年之久，他的健康最近出現問題，令家人十分擔憂。

華裔特別關切美國公私立大學入學越來越難。波特指出，申請加州大學 越來越難，因為加州大學收了太多外國及外州學生，除了要求提高加州大學保留給本州生的就學名額之外，加州州立大學及社區學院也是值得考慮的選擇。像上星期接待美國總統拜登的爾灣山谷學院，就是加州社區學院中，轉學加州大學成功率最高的社區學院之一，也是進入加州大學的另一個管道。

一位爾灣華裔居民指出，最近以來，美國政府反中國的各項作法，正是導致仇恨亞太裔的情緒高漲的因素，波特也同意，某些民選官員的確在反中言論上超越分際，中國雖是美國的競爭對手，但是並非所有中國人都是間諜，政客在公開言論中應該加以區別，以免有誤導之嫌。

波特並說，曾到香港教英文一年，開闊了她的世界觀。她的兒子從小學習中文，不是為了想去中國，而是要多了解身邊的美國華裔。

在疫情期間，由於仇恨犯罪大幅增加之故，令亞太裔特別感到不安全，波特提醒華裔居民利用爾灣市警局的仇恨案件舉報網站，提供周邊的仇恨言論或事件，作為警方進一步追查的依據。