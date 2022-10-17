大麻證照核發 爆官商勾結 聯邦檢察官公布兩項認罪協議

加州總檢察長邦塔在立法人員要求下，成立特別工作小組，以打擊合法大麻企業下的腐敗行為。（NBC）

洛杉磯時報調查發現，加州 有十多名政府官員，從大麻公司獲得不當報酬，從數千元至數十萬元不等，南加州大麻合法化 市場中的腐敗醜聞，已從內陸帝國蔓延至聖蓋博谷和洛縣東南部。

加州眾議員加西亞（Cristina Garcia）日前以書面形式要求加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）成立一個特別工作小組，調查加州大麻許可證腐敗情況，確保各城市發放大麻許可時不偏袒任何人。她引用洛杉磯時報調查與最近的腐敗起訴案例。

加州眾議員索耶（Reggie Jones-Sawyer）也稱，計畫要求對大麻許可證進行加州審計。

聯邦檢察官日前公布兩項認罪協議，其中一項是前鮑爾 溫（Baldwin Park）市議員帕切克（Ricardo Pacheco）承認向大麻企業索賄，包括一名替當地大麻經銷商工作的顧問提供的15萬元等。

該協議稱，該顧問在聯邦調查局（FBI）指示下，提供帕切克要求的競選捐款。該協議並未提及大麻經銷商的名字，但根據描述，與Rukli Inc.公司相符。

另一份認罪協議，前聖伯納汀諾縣計畫專員查維斯（Gabriel Chavez）承認，他充當中間人，處理大麻企業行賄案。

今年夏天，加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室指示他的緊急行動、大麻許可證發放、水監管和環境保護機構成立一個針對大麻種植場的工作小組。

該小組還包括該州反對大麻種植運動（Campaign Against Marijunan Planting，邦塔更名為EPIC）等。邦塔稱，EPIC將全年性打擊有組織犯罪和勞工販運等。

事實上，在某些情況下，地方政府兼任說客或顧問雙重角色。只要官員披露這些款項，且不投票使支付款項的公司在經濟上受益，這些款項就屬合法。

然涉及南加州上述兩項認罪協議中，更進一步指控公職人員利用其辦公室，替大麻企業和其他公職人員提供好處。

查維斯認罪協議中，涉及前杭亭頓公園（Huntington Park）市府經理，他兼任大麻業務顧問，並代表一家大麻公司在鮑爾溫公園尋求許可證。

文件顯示，該市府經理為查維斯的公司簽署價值1萬4500元的城市合同，查維斯充當收賄中間人，將現金轉交給帕切克。

加西亞說，她希望邦塔的特別工作小組能根除腐敗，確定城市更好的進行監督大麻許可，以防止利益衝突，並要求小組首先關注洛縣東南部。