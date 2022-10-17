我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大強調鬥爭 駐英「外交戰狼」傳圍毆抗議民眾

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

大麻證照核發 爆官商勾結 聯邦檢察官公布兩項認罪協議

編譯組／綜合報導
加州總檢察長邦塔在立法人員要求下，成立特別工作小組，以打擊合法大麻企業下的腐敗行為。（NBC）
加州總檢察長邦塔在立法人員要求下，成立特別工作小組，以打擊合法大麻企業下的腐敗行為。（NBC）

洛杉磯時報調查發現，加州有十多名政府官員，從大麻公司獲得不當報酬，從數千元至數十萬元不等，南加州大麻合法化市場中的腐敗醜聞，已從內陸帝國蔓延至聖蓋博谷和洛縣東南部。

加州眾議員加西亞（Cristina Garcia）日前以書面形式要求加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）成立一個特別工作小組，調查加州大麻許可證腐敗情況，確保各城市發放大麻許可時不偏袒任何人。她引用洛杉磯時報調查與最近的腐敗起訴案例。

加州眾議員索耶（Reggie Jones-Sawyer）也稱，計畫要求對大麻許可證進行加州審計。

聯邦檢察官日前公布兩項認罪協議，其中一項是前鮑爾溫（Baldwin Park）市議員帕切克（Ricardo Pacheco）承認向大麻企業索賄，包括一名替當地大麻經銷商工作的顧問提供的15萬元等。

該協議稱，該顧問在聯邦調查局（FBI）指示下，提供帕切克要求的競選捐款。該協議並未提及大麻經銷商的名字，但根據描述，與Rukli Inc.公司相符。

另一份認罪協議，前聖伯納汀諾縣計畫專員查維斯（Gabriel Chavez）承認，他充當中間人，處理大麻企業行賄案。

今年夏天，加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室指示他的緊急行動、大麻許可證發放、水監管和環境保護機構成立一個針對大麻種植場的工作小組。

該小組還包括該州反對大麻種植運動（Campaign Against Marijunan Planting，邦塔更名為EPIC）等。邦塔稱，EPIC將全年性打擊有組織犯罪和勞工販運等。

事實上，在某些情況下，地方政府兼任說客或顧問雙重角色。只要官員披露這些款項，且不投票使支付款項的公司在經濟上受益，這些款項就屬合法。

然涉及南加州上述兩項認罪協議中，更進一步指控公職人員利用其辦公室，替大麻企業和其他公職人員提供好處。

查維斯認罪協議中，涉及前杭亭頓公園（Huntington Park）市府經理，他兼任大麻業務顧問，並代表一家大麻公司在鮑爾溫公園尋求許可證。

文件顯示，該市府經理為查維斯的公司簽署價值1萬4500元的城市合同，查維斯充當收賄中間人，將現金轉交給帕切克。

加西亞說，她希望邦塔的特別工作小組能根除腐敗，確定城市更好的進行監督大麻許可，以防止利益衝突，並要求小組首先關注洛縣東南部。

大麻合法化 加州 鮑爾

上一則

華人賣大閘蟹 該不該舉報

下一則

柑縣台美商會 助企業善用網路行銷

延伸閱讀

以高薪為名南加華人被騙到外州種大麻 人身自由也受限

以高薪為名南加華人被騙到外州種大麻 人身自由也受限
洛縣縣屬地 公投大麻生意徵稅

洛縣縣屬地 公投大麻生意徵稅
不甩拜登 德州不特赦大麻罪

不甩拜登 德州不特赦大麻罪
伊州12所大學 開辦大麻課程

伊州12所大學 開辦大麻課程
紐約客談／大麻人口超過菸友的啟示

紐約客談／大麻人口超過菸友的啟示
大麻使用愈普及 企業恐面臨事故率上揚、保險費增加

大麻使用愈普及 企業恐面臨事故率上揚、保險費增加

熱門新聞

嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

2022-10-12 15:25
美元人民幣匯率從年初的1:6.3，截至10月11日，已上漲到1:7.17。(Unsplash.com)

美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大

2022-10-13 13:51
阿茲海默症應盡早治療。（unsplash.com）

阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者

2022-10-10 16:58
王女士收到的警方報案紀錄表。（王女士提供）

僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

2022-10-13 19:58
台裔大學教授陳家敏(Christine Chen)，與她的救命恩人、中國大陸移民秦浩玉（Andrew Qin）的第一次見面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞/台裔教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

2022-10-14 22:04
洛市議會議長馬丁尼茲(圖)在內的三名西裔洛市議會成員，日前發表種族主義言論的音頻日前遭洩漏。美聯社

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

2022-10-10 17:05

超人氣

更多 >
「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇
包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫
習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前
北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺

北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺
習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻