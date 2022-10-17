柑縣台美商會 助企業善用網路行銷

加州柑縣台美商會10月15日在橙縣華僑文教服務中心舉辦「網路行銷經貿講座」。（橙僑提供）

加州 柑縣台美商會為協助僑台商創業及提升僑營事業競爭力，10月15日在橙縣 華僑文教服務中心，以現場實體與線上同步方式，舉辦網路行銷經貿講座，主題為「利用網路行銷增加企業知名度及營業額」，邀請世博網路行銷顧問公司（CYBERTEGIC INC）總裁謝尚孜(James Hsieh)及副總裁周煜舜(Johnny Chou)主講，介紹如何善用網路行銷提升企業知名度、吸引顧客、增加營業額。

謝尚孜和周煜舜具有豐富的行銷實務經驗，結合理論與實務幫助僑胞善用網路行銷共創商機。本次講座內容包括美國2022年經濟展望，如何利用電子商務幫助生意在2023年增長，如何利用Google 、Facebook、IG、YouTube增加企業知名度，如何借用Google及Yelp增加在地客人的消費及生意，如何設計及改善企業網頁來增加生意流量等。

謝尚孜強調品牌行銷(Brand Marketing)及SEO網頁優化的重要性，說明在網路行銷上除了推銷產品，也要重視長久的品牌信任感建立，尤其是律師、理財顧問等專業人士的個人行銷，要讓人有需要時，第一個想到的人，在網路搜尋時也要找得到，這就要善用SEO（搜尋引擎優化）幫助網站、產品在網路搜尋時，能夠被有瞭解興趣的消費者在搜尋引擎上更快被找到。

周煜舜也說明，網路行銷不同於電視廣告的傳統行銷通道，可以利用AI篩選出網路使用者可能的背景、喜好、年齡，興趣等，讓傳送訊息可以更精準的定位接收到對象，更有效率的與潛在顧客作互動。

橙縣華僑服務中心主任蕭蓓如表示，該講座向僑民簡介電子商務的本質，並連結目前的經濟展望，對僑營事業提升競爭力甚有助益。當天加州柑縣台美商會名譽會長張欣珠、理事劉長慧等約50位僑領及僑胞，經由線上或在現場參加這次經貿講座，大家都很感謝專業講師團隊以深入淺出說明，幫助僑民善用網路行銷。