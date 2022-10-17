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UCLA助理教授喬納斯：治療前列腺癌 液體活檢減低誤診

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
喬納斯教授談前列腺癌的誤診造成患者錯過黃金治療期的故事。（記者張庭瑜／攝影）
喬納斯教授談前列腺癌的誤診造成患者錯過黃金治療期的故事。（記者張庭瑜／攝影）

前列腺癌（另譯攝護腺癌）在全美致死率排名前五，在台灣患癌排名中也名列前五。患者往往因誤診耽誤最佳黃金治療時間，洛杉磯加州大學（UCLA）助理教授喬納斯（Steven J. Jonas）在經過多年研究，為癌症患者帶來最新治療方向。他表示，小組的液體活檢技術越來越成熟，將能在未來造福大眾，減低誤診機率。

喬納斯出席南加玉山科技協會與仁愛醫院15和16兩日合辦「南加健保創新論壇」中表示，決心研究前列腺癌的原因時稱，自己初入研究圈時，曾為了踏入何種癌症研究圈而苦惱，在經過一番掙扎後，終於選定對男性影響層面最為廣泛的攝護腺癌為研究方向。儘管前列腺癌致死率在美排名第二，在台灣排名第五，但卻沒有引起大眾的警覺性。也因如此，他希望透過分享美國所經歷過的錯誤，讓台灣可以少走些歪路，也推動亞洲在該領域的進步。

喬納斯分享在前列腺癌領域一路走過的點滴，在先前，醫學界曾將前列腺癌分列出4大框架，用以定義罹癌徵兆、並搭配放射性手術治療，但因致死率極高，讓醫療界不得不朝新方向研究。研究團隊在嘗試許多方式後，都因後遺症以失敗告終。直至近期，喬納斯與研究團隊參照其他癌症治療，發現在蛋白質組水平上非常相似，只需應對前列腺癌上考慮雄激素受體。

在團隊的研究下，他們成功將用於乳癌檢測的PAM50基因標記分析用於前列腺癌中，另一名團隊成員開發三種基因組亞型 。但檢測組的使用卻不如預期中的廣泛，許多醫師在缺乏時間下，對於新測試也不知從何下手。只能讓患者進行漫長且煎熬的骨髓活檢。喬納斯透露，雖然這是前列腺癌最為常見的鑑測方式之一，但檢測結果只有50％具有參考價值，測試成本費用也時常嚇退病患。在診療間，患者最常問的問題是，保險能不能幫他們支付這筆檢測。長期的抱怨，也促使喬納斯萌生出設計新測試的想法。

因腫瘤循環腫瘤細胞脆弱及容易破裂的特質，團隊在研究時，同時需要可以考量在血液中的純粹壓力下，還能剖析血液中所發生的一舉一動。現在的喬納斯團隊成功設計出一套超過五種不同類型的檢測技術，讓醫師在觀察時，有前列腺癌、內臟、非內臟和非轉移性前列腺癌的樣本可以參照，而技術也逐漸走向成熟，讓許多醫師對此振奮不已。

喬納斯透露，現在團隊正嘗試與國家癌症研究所（National Cancer Institute，簡稱NCI）資助的合作小組，將其推用到不同的臨床試驗中，來檢測及成熟化技術。相信液體活檢也將會是前列腺癌的未來發展方向，

檢測 癌症 南加

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