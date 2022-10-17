亞裔教育聯盟 籲華人反歧視

聯邦最高法院將審理平權招生訴訟案，亞裔教育聯盟呼籲民眾集會發聲爭取平等教育權益。（美國亞裔教育聯盟提供）

聯邦最高法院將於10月31日審理平權法案（Affirmative Action）招生政策，美國亞裔教育 聯盟（AACE）呼籲華人參加10月30日（周日）在最高法院外舉辦，支持提告哈佛大學及北卡羅來納大學、反對歧視亞裔的示威集會。

美國亞裔教育聯盟指出，近30年來，美國40多個州的數百所知名大學，都在使用哈佛和北卡大學的錄取模式，在招生錄取時對亞裔學生進行系統歧視。大量證據表明，這種專門針對亞裔的種族歧視 ，損害了亞裔的平等教育權益，提高了亞裔學生的入學門檻，加重了亞裔孩子的學習負擔，造成很多心理疾病，赤裸裸地違反了美國憲法第14修正案和1964年民權法案。

學生公平錄取組織（SFFA）提告哈佛大學和北卡大學案已歷時七年，訴訟已進入最高法院審理程序。在此關鍵時刻，最高法院需要聽到亞裔社區的呼聲。因此，亞裔教育聯盟攜手眾多亞裔和其他族裔組織，將於10月30日下午在最高法院外舉辦歷史性的「人人享有平等教育權益(Equal Education Rights For All)」示威集會。

亞裔教育聯盟在呼籲書中指出，這將是亞裔社區和所有支持平等教育權益的人們團結起來，發出關心平等教育權益、捍衛美國機會平等、恢復擇優錄取原則的重要時刻。鄭重呼籲所有關心亞裔孩子平等教育權益的朋友，積極參加和支持這一歷史性示威集會。鼓勵大家採取行動，攜帶家人及邀請朋友一起參加集會。相關資訊詳見：

網站：https://AsianAmericanForEducation.org/zh/Equal_Education_Rights_Rally_oct_30_zh/

臉書：https://m.facebook.com/groups/EqualEducationRightsForAll。