華人賣大閘蟹 該不該舉報

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近日，有媒體爆料在華人 聚集的羅斯密市（Rosemead），有一家華人開的肉食專賣店遭舉報售賣大閘蟹被「一鍋端」，商家幾千隻蟹全部被沒收。據悉，舉報者是團購大閘蟹的其中一名顧客，因與老闆的一點爭執，將肉店老闆舉報。

此事一出，網友意見分成兩派，一派是認為進口活大閘蟹本就是違法行為，被舉報理所應當。另一派網友則認為舉報者因個人恩怨舉報商家，也斷了其他顧客吃大閘蟹的後路，簡直「損人不利己」。

根據某媒體的報導，這名原也是顧客的華人舉報者，在團購大閘蟹的群裡與老闆發生了口角，只因老闆臨時讓他換個地方取貨。在一番爭執後，他說，「那我只能報警了。」據了解，該團購每隻大閘蟹售價為20美元，比其他團購價低，因此吸引了很多海鮮愛好者。如此以來，有大批大閘蟹愛好者恐怕今年「沒口福」了。

該事件發生後，舉報者被網友「人肉」，資料被翻了個底朝天。有網友酸這名舉報者「雙標」。自己吃得到就是幸福，自己吃不到就說別人賣是違法。

且不說那名舉報者道德上做得是否正確，既然在美國售賣活的大閘蟹違法，那就應該譴責所有相關買賣行為。華人商家也不能為了賺錢就去進口大閘蟹，買家也不應為了滿足一時口慾而冒險觸法。華人在享受利益時，也應當考慮多方面利益，例如大閘蟹雖美味，但它對美國來說是入侵物種，他們繁衍迅速，會破壞其他水生物種的生存空間。而進口的大閘蟹，為了保證口感，到手時都是鮮活的，大閘蟹的生存能力很強，從中國空運來美，24小時就能到。

華人有時總是為了圖一點點便宜，心存僥倖而觸法。所觸法律不會很嚴重，即使被抓，也不會有很重懲罰。美國華人圈私下代購大閘蟹已經不是新鮮事，也有很多民眾知道這是違法的，尤其是代購者。既然知道違法，這些商販每年仍會存僥倖心理，冒險從中國進口大閘蟹。這主要因為海關不會一一對進口箱子進行掃描，進口的大閘蟹大多時候不會被發現。此外，即使海關發現了走私的大閘蟹，多數情況下也只會沒收，不會有特別重的處罰。

根據美國漁獵暨野生動物管理局，每年秋季，就會有大量來自中國的大閘蟹，通過走私方法進口到美國。聯邦海關和邊境 保護局在2021年的一次專項行動中，曾經繳獲超過1萬5000隻活的中國大閘蟹。

中國美食 種類繁多，豐富多彩。出國的華人總是感嘆美國食物的匱乏，頻頻思念國內的家鄉美食。不過切勿僅僅為了滿足一點食慾，就踩到法律紅線，更可能給環境帶來巨大災難。