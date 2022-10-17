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公平對待所有族裔學生

記者陳懿╱洛杉磯報導
亞美公義促進中心代表楊約翰（左）和為哈佛大學作證的校友陳莎莉（圖片來源：線上會議截圖）
亞美公義促進中心代表楊約翰（左）和為哈佛大學作證的校友陳莎莉（圖片來源：線上會議截圖）

美國最高法院將在10月31日，審理「學生公平入學組織」（Student for Fair Admission，縮寫SFFA）控訴哈佛大學（Havard University）及北卡羅來納大學（North Carolina University），在招生過程中構成歧視的違憲案。

加州少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）10月14日舉行線上會議，討論考量種族背景的錄取政策對有色人種學生有什麼樣的風險，以及支持平權法案（Affirmative Act）的意義。

平權法案的最初目的是依據膚色、種族、宗教、性別，給予這些少數族群或弱勢群體優待的一種手段，從中達到所有族群享有平等權利的措施。在哈佛大學和北卡羅來納大學就是通過此法案，避免少數族群在教育上受到不公平的對待。

但是，SFFA對哈佛大學及北卡羅來納大學在招生中將種族列入考量提告，控訴學校按比例招收有色人種的學生。SFFA主席布盧姆（Edward Blum）認為，在招生中偏好某些種族的申請者，必將會歧視另一些族裔。因此呼籲大學招生中，所有種族的學生都應該被公平看待。

「美國全國有色人種協進會法律辯護與教育基金會」高級顧問特安吉洋（Michaele Turnage Young ）表示，在沒有平權法案的保障下，有色人種的學習經驗將更加艱難。若種族不再是大學招生考慮的選項之一的話，唯一能考量學生的就是成績和校外活動。對於出身貧寒或資源相對少的學生來說，他們在申請大學方面就會減少競爭力。

在地方法院審理時，曾為哈佛大學出庭作證的校友陳莎莉（Sally Chen）表示：「如果不是平權法案，我不可能有現在的成就。」她在申請大學撰寫自傳中，分享身為第二代移民，從小看父母辛勞工作、幫父母翻譯文件的回憶。就是因為這些經驗，她想到去哈佛讀書，因為她相信在哈佛能找到為移民家庭出聲的管道。她出庭為哈佛大學作證，就是相信平權法案能為少數族裔帶來更多機會，因為她自己就是一個例子。

亞美公義促進中心（AAJC）代表楊約翰（John C. Yang）表示，亞裔僅占美國人口7%，但是哈佛亞裔生卻占校園學生28%。雖然亞裔學生被名校錄取的數量逐年增加，但卻伴隨危險與歧視。

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